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Последствия аварии на подстанции в Тамбове оперативно устранены

Сегодня, 10:27
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Последствия аварии на подстанции в Тамбове оперативно устранены Вчера ночью на подстанции №4 в Тамбове произошла авария, в результате которой северная часть областного центра осталась без электроснабжения, остановилась работа насосов на ВЗУ №2, 4, 7 на станциях 36, 37 подъёма.

Электроснабжение было восстановлено к 11 часам ночи. Тамбовская прокуратура проводит проверку по факту аварии, оставившей север города без воды и света.

О возможных проблемах с электричеством и водоснабжение, которые возникли после аварии можно сообщить по телефонам: 112 или 72-03-39.
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