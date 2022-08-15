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Музеи в дни Всероссийского форума «Среда для жизни» будут работать до 22 часов
Сегодня, 10:11
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Участников Всероссийского форума «Среда для жизни» ждет не только экспертная, но и насыщенная культурная программа. С прибытием на тамбовскую землю каждый гость получит туристический путеводитель, в котором представлена информация об учреждениях культуры и познавательных мероприятиях. В помощь участникам форума — сайт http://tambovtravel.ru, где они могут записаться на интересные экскурсии (+6).
18 и 19 августа, в дни проведения масштабного мероприятия, свои двери до позднего вечера распахнут все крупные региональные музеи. Посетители смогут узнать об истории Тамбовской области, ярких событиях и выдающихся личностях, связанных с регионом. В музеях ждут и тамбовчан, и гостей региона.
Так, областной краеведческий музей приглашает посетить выставки и постоянно действующую экспозицию, в которой представлены уникальные естественнонаучные и археологические коллекции, произведения живописи и графики, декоративно-прикладного искусства, оружия, этнографии XVII - XX вв.
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