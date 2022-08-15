Востребованность сервисов СБП у клиентов РСХБ продолжает расти Комментариев: 0



Система быстрых платежей набирает всё бόльшую популярность среди клиентов Россельхозбанка. Эксперты департамента платежных технологий и дистанционных каналов РСХБ провели исследование транзакционной активности клиентов и выяснили, что по итогам II квартала 2022 года количество переводов клиентов по номеру мобильного телефона через СБП увеличилось на 41% (в сравнении с I кварталом). В целом, за период январь-июль 2022 года объем переводов составил более 120 млрд рублей, а до конца года этот объем превзойдет 200 млрд рублей. Доля переводов СБП в общем количестве P2P-переводов находится на уровне 70-75%.



Хорошая динамика наблюдается и по платежам СБП. Клиенты РСХБ во II квартале 2022 года совершили в 3 раза больше платежей, чем в I квартале. В эквайринговой сети РСХБ, насчитывающей порядка 1 тыс. подключивших СБП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, количество платежей СБП возросло в 2,5 раза. Несмотря на то, что доля платежей пока не превосходит 1-3% от общего количества платежей (включая карточные), прогнозируется постепенный рост этой доли за счет большого количества реализуемых сервисов, расширения сети приема и маркетинговых акций. Росту популярности платежей способствуют низкие комиссии за эквайринговое обслуживание, компенсации этих комиссий Государством для предприятий малого и среднего бизнеса, запуск работы с приложением СБПэй, рекламные кампании в федеральных и региональных СМИ.



Клиентам РХСБ (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) на текущий момент доступны сервисы, позволяющие принимать платежи СБП с помощью динамических и статических QR-кодов. Для приема платежей не требуется дополнительное оборудование, зачисление средств осуществляется практически мгновенно. Реализованы сценарии оплаты через мобильное приложение РСХБ QR (размещено в маркетах AppStore и GooglePlay) и на POS-терминалах РСХБ. Доступны разнообразные сценарии оплаты в рамках интеграции по типовому протоколу API, а также коробочное решение в пакете с интернет-эквайрингом РСХБ. Пользователям эквайринга СБП от РСХБ доступен удобный личный кабинет, позволяющий контролировать поток транзакций и реализующий ряд административных функций.



«Система быстрых платежей – это быстрое и удобное платёжное средство, которое обеспечивает высокий уровень защиты платежей. Порядка 2 миллионов клиентов Банка – физических лиц уже воспользовались сервисом. Банк активно реализует новый функционал СБП, что позволяет прогнозировать дальнейший рост востребованности СБП физическими и юридическими лицами», – отметил директор Департамента платежных технологий и дистанционных каналов Россельхозбанка Андрей Купцов. Эксперты РСХБ подсчитали, что более 70% переводов клиентов приходится на СБП. Также отмечается кратный рост количества платежей СБП.Система быстрых платежей набирает всё бόльшую популярность среди клиентов Россельхозбанка. Эксперты департамента платежных технологий и дистанционных каналов РСХБ провели исследование транзакционной активности клиентов и выяснили, что по итогам II квартала 2022 года количество переводов клиентов по номеру мобильного телефона через СБП увеличилось на 41% (в сравнении с I кварталом). В целом, за период январь-июль 2022 года объем переводов составил более 120 млрд рублей, а до конца года этот объем превзойдет 200 млрд рублей. Доля переводов СБП в общем количестве P2P-переводов находится на уровне 70-75%.Хорошая динамика наблюдается и по платежам СБП. Клиенты РСХБ во II квартале 2022 года совершили в 3 раза больше платежей, чем в I квартале. В эквайринговой сети РСХБ, насчитывающей порядка 1 тыс. подключивших СБП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, количество платежей СБП возросло в 2,5 раза. Несмотря на то, что доля платежей пока не превосходит 1-3% от общего количества платежей (включая карточные), прогнозируется постепенный рост этой доли за счет большого количества реализуемых сервисов, расширения сети приема и маркетинговых акций. Росту популярности платежей способствуют низкие комиссии за эквайринговое обслуживание, компенсации этих комиссий Государством для предприятий малого и среднего бизнеса, запуск работы с приложением СБПэй, рекламные кампании в федеральных и региональных СМИ.Клиентам РХСБ (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) на текущий момент доступны сервисы, позволяющие принимать платежи СБП с помощью динамических и статических QR-кодов. Для приема платежей не требуется дополнительное оборудование, зачисление средств осуществляется практически мгновенно. Реализованы сценарии оплаты через мобильное приложение РСХБ QR (размещено в маркетах AppStore и GooglePlay) и на POS-терминалах РСХБ. Доступны разнообразные сценарии оплаты в рамках интеграции по типовому протоколу API, а также коробочное решение в пакете с интернет-эквайрингом РСХБ. Пользователям эквайринга СБП от РСХБ доступен удобный личный кабинет, позволяющий контролировать поток транзакций и реализующий ряд административных функций.– отметил директор Департамента платежных технологий и дистанционных каналов Россельхозбанка Андрей Купцов.



