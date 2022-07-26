Россельхозбанк подключил мобильное приложение «СБПэй» Комментариев: 0



При подключении счета в «СБПэй» необходимо ввести номер счета вручную или выбрать доступный для подключения счет после автоматического перехода в Мобильный банк РСХБ (требуется предварительно обновить Мобильный банк РСХБ до последней версии). На текущий момент к подключению доступны счета дебетовых карт, позднее планируется добавить к работе с сервисом счета кредитных карт. «СБПэй» является одной из альтернатив карточным платежам, поэтому иметь с собой карту при платеже не требуется.



Приложение «СБПэй» позволяет подключать для оплаты счета различных банков, а списание средств будет происходит с того счета, который выбирается клиентом в качестве приоритетного. Безопасность подключения счетов и проведения платежей обеспечивается современными алгоритмами шифрования данных.



Сеть, поддерживающая платежи СБП, сегодня содержит более 243 тыс. торговых точек и интернет-магазинов и продолжает активно расти.



«В первые дни после подключения «СБПэй» мы наблюдаем интерес наших клиентов к новому сервису. Приложение поддерживает бесконтактную оплату не только по QR-коду, но и при использовании терминалов с NFC-модулем – еще более простой механизм оплаты, во многом с привычным всем карточными NFC-платежами. Популярность сервиса будет расти по мере подключения новых точек продаж, а также активации NFC в данных точках. К концу года платежи через «СБПэй» станут для клиентов такими же привычными, как и уже ставшие популярными платежи СБП из мобильного приложения РСХБ», - отметил директор департамента платежных технологий и дистанционных каналов Россельхозбанка Андрей Купцов.



Мобильное приложение «СБПэй» разработано Национальной системой платежных карт и предназначено для оплаты услуг и товаров в розничных и интернет-магазинах через все доступные сервисы Системы быстрых платежей — QR-коды, веб-кнопки на сайтах и маркетплейсах. Приложение «СБПэй» работает на устройствах с операционной системой Android версии не ниже 6.0 и на устройствах с iOS начиная с 13-й версии.



На правах рекламы С июля 2022 года Россельхозбанк представил для своих клиентов возможность оплаты товаров и услуг с помощью мобильного приложения «СБПэй». В приложении пользователи могут привязать счет, открытый в Россельхозбанке, и совершать оплату в торговых точках, принимающих оплату по Системе быстрых платежей, с использованием мобильного телефона и приложения «СБПэй».При подключении счета в «СБПэй» необходимо ввести номер счета вручную или выбрать доступный для подключения счет после автоматического перехода в Мобильный банк РСХБ (требуется предварительно обновить Мобильный банк РСХБ до последней версии). На текущий момент к подключению доступны счета дебетовых карт, позднее планируется добавить к работе с сервисом счета кредитных карт. «СБПэй» является одной из альтернатив карточным платежам, поэтому иметь с собой карту при платеже не требуется.Приложение «СБПэй» позволяет подключать для оплаты счета различных банков, а списание средств будет происходит с того счета, который выбирается клиентом в качестве приоритетного. Безопасность подключения счетов и проведения платежей обеспечивается современными алгоритмами шифрования данных.Сеть, поддерживающая платежи СБП, сегодня содержит более 243 тыс. торговых точек и интернет-магазинов и продолжает активно расти.- отметил директор департамента платежных технологий и дистанционных каналов Россельхозбанка Андрей Купцов.Мобильное приложение «СБПэй» разработано Национальной системой платежных карт и предназначено для оплаты услуг и товаров в розничных и интернет-магазинах через все доступные сервисы Системы быстрых платежей — QR-коды, веб-кнопки на сайтах и маркетплейсах. Приложение «СБПэй» работает на устройствах с операционной системой Android версии не ниже 6.0 и на устройствах с iOS начиная с 13-й версии.На правах рекламы



