Тамбовчане могут платить за мусор без комиссии Комментариев: 0



При регистрации в личном кабинете потребитель будет автоматически переведен на предоставление квитанции по указанному при регистрации адресу электронной почты, соответственно строки «обращение с ТКО» в бумажной квитанции больше не будет. Например, если потребитель получает квитанцию ПАО «ТЭСК», где отображаются начисления за электроэнергию и обращение с ТКО, то после регистрации в личном кабинете в бумажной платёжке останется только услуга «электроснабжение».



Несмотря на то, что после регистрации в личном кабинете lk.tosk.tmb.ru потребитель не будет получать квитанцию по оплате услуг по обращению с ТКО на бумажном носителе, зарегистрированный пользователь получает ряд других преимуществ, таких как:



• возможность оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО без очередей и без комиссии;

• получение квитанции на адрес электронной почты раньше, чем происходит доставка платежных документов на бумажном носителе;

• возможность подключения нескольких лицевых счетов для оплаты, в том числе для помощи пожилым родственникам;

• при необходимости платежный документ можно всегда распечатать из электронной почты;

• в личном кабинете сохраняется вся информация о произведенных начислениях и оплатах потребителя, которая всегда будет «под рукой»;

• гарантированное получение платежного документа потребителями, фактически не проживающими по адресу оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО и не имеющими возможность регулярно забирать из почтового ящика бумажную квитанцию. АО «Тамбовская сетевая компания» сообщает, что для всех жителей Тамбовской области появилась возможность платить за услугу по обращению с ТКО. Для этого необходимо установить мобильное приложение Энергия+ или зарегистрироваться на сайте lk.tosk.tmb.ru. Шестизначный код для регистрации в личном кабинете указан в Информационном блоке платежного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг.При регистрации в личном кабинете потребитель будет автоматически переведен на предоставление квитанции по указанному при регистрации адресу электронной почты, соответственно строки «обращение с ТКО» в бумажной квитанции больше не будет. Например, если потребитель получает квитанцию ПАО «ТЭСК», где отображаются начисления за электроэнергию и обращение с ТКО, то после регистрации в личном кабинете в бумажной платёжке останется только услуга «электроснабжение».Несмотря на то, что после регистрации в личном кабинете lk.tosk.tmb.ru потребитель не будет получать квитанцию по оплате услуг по обращению с ТКО на бумажном носителе, зарегистрированный пользователь получает ряд других преимуществ, таких как:• возможность оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО без очередей и без комиссии;• получение квитанции на адрес электронной почты раньше, чем происходит доставка платежных документов на бумажном носителе;• возможность подключения нескольких лицевых счетов для оплаты, в том числе для помощи пожилым родственникам;• при необходимости платежный документ можно всегда распечатать из электронной почты;• в личном кабинете сохраняется вся информация о произведенных начислениях и оплатах потребителя, которая всегда будет «под рукой»;• гарантированное получение платежного документа потребителями, фактически не проживающими по адресу оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО и не имеющими возможность регулярно забирать из почтового ящика бумажную квитанцию.



