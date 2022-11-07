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Тамбовчане могут платить за мусор без комиссии
Сегодня, 11:32
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АО «Тамбовская сетевая компания» сообщает, что для всех жителей Тамбовской области появилась возможность платить за услугу по обращению с ТКО. Для этого необходимо установить мобильное приложение Энергия+ или зарегистрироваться на сайте lk.tosk.tmb.ru. Шестизначный код для регистрации в личном кабинете указан в Информационном блоке платежного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг.
При регистрации в личном кабинете потребитель будет автоматически переведен на предоставление квитанции по указанному при регистрации адресу электронной почты, соответственно строки «обращение с ТКО» в бумажной квитанции больше не будет. Например, если потребитель получает квитанцию ПАО «ТЭСК», где отображаются начисления за электроэнергию и обращение с ТКО, то после регистрации в личном кабинете в бумажной платёжке останется только услуга «электроснабжение».
Несмотря на то, что после регистрации в личном кабинете lk.tosk.tmb.ru потребитель не будет получать квитанцию по оплате услуг по обращению с ТКО на бумажном носителе, зарегистрированный пользователь получает ряд других преимуществ, таких как:
• возможность оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО без очередей и без комиссии;
• получение квитанции на адрес электронной почты раньше, чем происходит доставка платежных документов на бумажном носителе;
• возможность подключения нескольких лицевых счетов для оплаты, в том числе для помощи пожилым родственникам;
• при необходимости платежный документ можно всегда распечатать из электронной почты;
• в личном кабинете сохраняется вся информация о произведенных начислениях и оплатах потребителя, которая всегда будет «под рукой»;
• гарантированное получение платежного документа потребителями, фактически не проживающими по адресу оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО и не имеющими возможность регулярно забирать из почтового ящика бумажную квитанцию.
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