«Стратегические партнеры»: Россельхозбанк провел встречу с членами АККОР Тамбовской области 0 В Тамбовском филиале Россельхозбанка прошла встреча членов региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и руководства филиала.

В Тамбове прошло награждение победителей всероссийского конкурса «Семья года» 0 Глава региона Максим Егоров наградил тамбовских женщин и поздравил их с Днём матери. Мероприятие прошло в учебном театре Державинского университета.

После вмешательства прокуратуры в Сампурском районе появятся необходимые лекарства 0 Прокуратурой Сампурского района проведена проверка по жалобе местной жительницы по вопросу отсутствия лекарственных препаратов для реализации населению в фельдшерско-акушерских пунктах ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ» в с. Понзари, с. Серединовка, с. Верхоценье Сампурского района.

В центре Тамбова разберут контактную троллейбусную сеть 0 Недавно горадминистрация Тамбова и общественники проинспектировали троллейбусные сети - в частности, на улице Базарная. После проверки они решили разобрать контактную сеть в центре Тамбова, а также заменить световые опоры в период 2023-2024 годов.

«Ревтруд» продаст объект культурного наследия - комплекс Тамбовской винной монополии 0 Завод «Ревтруд» выставил на продажу здание из бывшей «Тамбовской винной монополии» по адресу улица Коммунальная, 51. Строение имеет площадь 263 квадратных метров, а земельный участок - 292 квадратных метра.

Мичуринские ученые разработали рецептуры хлеба с природными антиоксидантами 0 Молодые ученые Мичуринского государственного аграрного университета разработали уникальные технологии производства бездрожжевого ржано-пшеничного хлеба. Ученые предложили ввести в рецептуру продукта разработанные новые виды фруктовой или овощной паст. Они являются дополнительным источником

Недостроенную школу в Ласках приватизируют 0 Депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение о приватизации недостроенной школы в Ласках. Напомним, строительство этого долгостроя остановилось ещё в 2007 году.

Тамбовский паралимпиец вновь победил на чемпионате силачей 0 Паралимпиец Константин Мацнев из Тамбова стал лучшим на "Кубке чемпионов" - международном инклюзивном турнире силачей. В соревнованиях в Ханты-Мансийске приняли участие россияне таджикистанцы, армяне и казахстанцы.

Прокуратурой выявлены нарушения лицензионных требований со стороны УК «Центральная» 0 Органы прокуратуры совместно с иными контролирующими структурами провели комплексное обследование многоквартирного дома № 23А по ул. Московская после очередного обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу ненадлежащего обслуживания дома со стороны управляющей

Победительницы областного конкурса научных работ из Токарёвки подняли актуальный вопрос 0 Учащиеся Токарёвской средней школы N2 Софья Христофорова и Дарья Лунина заняли первые два места в областном конкурсе научных работ «Постигая науку», который проводился в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.

Бывший вице-губернатор Игорь Кулаков останется в СИЗО до 23 января 0 25 ноября Ленинский районный суд принял решение оставить бывшего вице-губернатора региона Игоря Кулакова в СИЗО. Он пробудет там до 23 января 2023 года.

В Новой Ляде загорелась баня 0 Днём 26 ноября в посёлке Новая Ляда (Тамбовский район) загорелась баня около поворота на Столовое. Сигнал о возгорании поступил в 13:18.

Гектары куриного помета отравляют жизнь жителям Токарёвки 0 Экологи Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина обратились к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину по факту круглогодичного складирования под открытым небом «Токаревской птицефабрикой» куриного помёта на участке площадью более двух гектаров.

На севере Тамбова соперники не поделили возлюбленную: взяли с собой друзей и устроили перестрелку 0 Утром 25 ноября в Тамбове на улице Агапкина случилась перестрелка. По сообщению регионального УМВД, двое мужчин поссорились из-за возлюбленной, и использовали для выяснения отношений перцовый газ, пневматический пистолет, а также двух своих друзей.

В Тамбове хотят запретить «наливайки», близкие к школам, домам и военным объектам 0 Администрация города Тамбова подготовила новый проект постановления: власти хотят ужесточить политику в отношении общепита, связанного с розливом алкогольных напитков. Под запреты подпадут торговые точки площадью не более 20 квадратных метров.

На депутата Александрова составили протокол за встречу с гражданами 0 Вчера на депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова сотрудники полиции составили очередной протокол за нарушение ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение ковидных ограничений в рамках режима повышенной готовности) за участие во встрече с жителями пос. Строитель по вопросу присоединения к

Задержан бывший вице-губернатор Игорь Кулаков 0 По информации портала «ПроТамбов» в Москве был задержан бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве котельных в Котовске фирмой «Компьюлинк».

Перед Новым годом в Тамбовской области усилят патрулирование в лесах 0 5 декабря в Тамбовской области стартует операция лесных инспекторов «Ель-2022». Специалисты не только станут защищать зелёные зоны на машинах высокой проходимости, но и установят контрольные посты с видеонаблюдением.

Начальник областного управления труда и занятости населения стал региональным министром в той же сфере 0 В Тамбовской области назначили министра труда и занятости населения - Михаила Филимонова. Напомним, ранее он был начальником одноимённого управления, которое реорганизовали в министерство в сентябре этого года.

Поклонники творчества ансамбля «Цвета радуги» могут помочь пройти коллективу в финал проекта «В Движении» 0 На танцевальном проекте «В Движении», где принимает участие ансамбль «Цвета радуги», запустили зрительское голосование. Коллектив, который соберёт больше всех голосов, получит путёвку в финал конкурса. Поддержать тамбовских танцоров можно, перейдя по ссылке