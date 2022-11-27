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В центре Тамбова разберут контактную троллейбусную сеть
Сегодня, 09:23
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Недавно горадминистрация Тамбова и общественники проинспектировали троллейбусные сети - в частности, на улице Базарная. После проверки они решили разобрать контактную сеть в центре Тамбова, а также заменить световые опоры в период 2023-2024 годов.
Как отметили инспекторы, провода сетей истончились с 10 до 6 миллиметров - хотя уменьшение даже на 1 миллиметр уже говорит о неисправности. Поэтому власти решили устранить сети полностью - тем более что демонтаж понадобился бы, если бы троллейбусную сеть потом решили создать заново.
Ранее в горадминистрации рассмотрели возможную смету поддержания троллейбусной сети в Тамбове. Для этих целей городу пришлось бы потратить свыше 896 миллионов рублей. Однако такие деньги город не намерен направлять на восстановление троллейбусов, несмотря на позицию горожан выступающих за троллейбусы.
Отметим, сейчас на тамбовских улицах - больше 10 километров неиспользуемых троллейбусных сетей.
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