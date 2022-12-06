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На Тамбовскую область надвигается метель
Специальные службы предупреждают, что завтра в Тамбовской области ожидается сильный снег, местами метель и снежные заносы. Водителям особенно на трассах нужно быть очень внимательными, чтобы не попасть в ДТП.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации или ДТП звонить необходимо по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для станционарных телефонов).
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Специальные службы предупреждают, что завтра в Тамбовской области ожидается сильный снег, местами метель и снежные заносы. Водителям особенно на трассах нужно быть очень внимательными, чтобы не попасть в ДТП.
Остановку общественного транспорта «Автовокзал «Тамбов»» переименуют согласно её географическому положению. Она станет называться «Западная».
Правительство Тамбовской области распределило субвенции из регионального бюджета для отлова бездомных животных в период 2022-2024 годов. На эту цель выделят около 82 миллионов рублей.
Анализ воды, проведённый Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина по просьбе местных жителей, показал, что состояние воды в Токарёвском районе может представлять потенциальную опасность для здоровья человека и для местной экосистемы.
В связи с предстоящим потеплением в ближайшее время тамбовских водителей ждет гололед. С 8 декабря в дневное время потеплеет до -5°C, ночью до -10°C, ожидаются осадки в виде снега.
Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова обратилась в суд с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной между взяткодателем и взяткополучателем по передаче денежных средств в сумме 856 тысяч рублей.
Суд приговорил 27-летнего мичуринца к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за избиение полицейского. Подсудимого признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ.
Глава Тамбовской области Максим Егоров был включён в состав Госсовета РФ. Новый статус приобрели также губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Томской, Рязанской и Кировской областей.
Прокуратурой Сосновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
В Пригородном лесу завершился ещё один этап благоустройства экотропы к Святовскому озеру. Качество работ проверили представители областных департамента туризма и управления лесами, а также простые тамбовчане.
Размещен проект постановления Правительства Тамбовской области о повышении взносов на капитальный ремонт.
Прокуратурой Инжавинского района в ходе осуществления надзора за исполнением требований федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды (лесопользования) выявлен факт незаконной рубки деревьев породы сосна.
По информации канала «Тамбовский репортер» проект «тамбовского кремля», якобы согласован на всех уровнях, а значит возможна его реализация в жизнь.
В пригороде Тамбова располагается село Богословка Тамбовского района, где существует проблема со школьным автобусом. Многим детям, в том числе из многодетных семей приходится ходить в школу, идя пешком 2 км вслед за школьным автобусом. Это кажется абсурдным, но это реальность.
Гендиректор управляющей компании ООО «Двадцать шестая концессионная компания «Просвещение»» Алексей Шаповалов подписал соглашение с Главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Согласно документу, по концессии будет построена школа в тамбовском микрорайоне «Майский».
В регионе распространяется система раздельного сбора мусора. Так, до конца декабря в Тамбове установят более 580 ёмкостей для одновременного складирования бумаги, стекла, пластика или металла.
Появляются все новые и новые жалобы от студентов МичГАУ, которые просят выплатить им стипендии.
Репост цитаты «И рукою ж*пу вытирать!…» одного из тамбовских чиновников вызвал общественный резонанс. Именно такой ответ дал представитель МБУ «Пассажирские перевозки» на фразу горожанина «Скоро пешком все будут ходить».
В Тамбове выставили на открытый аукцион механосборочный цех на Советской, 194, находящийся напротив «Ашана». Площадь объекта – 24,2 тысячи квадратных метров, земельного участка – 28,1 тысячи квадратных метров.
ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» в ближайшей перспективе может уйти в процедуру банкротства. Кредитор - ТОГУП «Комбинат школьного питания» заявил о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Ранее о подобных намерениях заявил ПАО «Сбербанк»
«Сабуровский комбинат хлебопродуктов» приобрёл «Ленинградский мельничный комбинат им. Кирова». Укрупнения тамбовского предприятия достигло благодаря сделке с «Аладушкин групп». Напомним, Сабуровский комбинат - один из крупнейших производителей муки в России.