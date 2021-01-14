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На Тамбовскую область надвигается очередная метель
Сегодня, 10:08
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Сегодня в Тамбовской области продолжается метель, на дорогах образуются снежные накаты, местами гололедица. Важно отметить, что в областном центре до настоящего момента устраняют последствия сильного снегопада, прошедшего в ночь с 13 на 14 января — выпало больше половины месячной нормы осадков.
В этой связи будьте внимательны и осторожны.
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