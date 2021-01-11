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На Тамбовскую область надвигается снежная буря
Сегодня, 08:45
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Региональное МЧС предупреждает, что на Тамбовскую область надвигается снежная буря. Сегодня ожидаются местами метель и порывы ветра до 19 м/с. Сложные дорожные условия: заносы на дорогах, порывы ветра и метель ожидаются и завтра.
Отметим, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или происшествий нужно немедленно обращаться по номерам вызова экстренных служб «101».
Фото Ольги Сергеевой
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