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Максим Егоров проинспектировал предприятия природоохранной сферы

Сегодня, 09:25
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Максим Егоров проинспектировал предприятия природоохранной сферыГлава Тамбовской области Максим Егоров во время рабочей поездки проинспектировал работу предприятий природоохранной сферы. Он осмотрел производственные лесные участки лесхозов, цеха переработки древесины, лесопожарную станцию, базу для хранения и обслуживания спецтехники Тамбовского водного хозяйства, а также гидротехническое сооружение у села Сурава Тамбовского района.

Общая площадь земель лесного фонда Тамбовского лесхоза - около 18 тысяч гектаров, данный лесхоз является одним из ведущих предприятий отрасли. На его территории работают цеха по производству древесины производительностью 30 тысяч кубометров в год. Продукция реализуется местному населению и по заказам предприятий.

Комплексное использование древесины в лесной отрасли является важным фактором повышения рентабельности деревообрабатывающего производства. А благодаря переработке мелкотоварной низкосортной древесины и реализации тарной доски лесхозы зарабатывают средства, которые направляются на развитие лесного хозяйства.

Фото Павла Васильева
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