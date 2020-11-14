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В Моршанском лесхозе открыли новую пилораму
Сегодня, 14:43
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В поселке Вяжли в Моршанском районе на базе лесхоза был открыт второй цех по переработке мелкотоварной древесины. Производительность цеха - 1,2 тысяч кубометра тарной доски в год.
В торжественном мероприятии принял участие заместитель главы администрации области Алексей Кондратьев, который отметил: «Это способствует укреплению экономики области и положительно сказывается на благосостоянии его жителей».
Моршанский лесхоз расположен в северной части Тамбовской области на территории Моршанского и Пичаевского административных районов.В его составе 4 производственных участка: Парлинский - 10018 га, Моршанский - 11392, Вяжлинский - 10771, Сокольниковский - 11465.
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