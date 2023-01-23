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Тамбовщина готовится к пожароопасному сезону 2023 года
Сегодня, 13:20
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В Тамбовской области полным ходом идёт подготовка к весенне-летнему пожароопасному сезону 2023 года.
В лесхозах проводятся мероприятия по укреплению материально-технической оснащённости лесoпожарных станций. Лесоводы проходят курсы повышения квалификации. Разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории региона. В настоящее время проект проходит процедуры согласования на федеральном уровне.
В документе прописаны такие меры по профилактике пожаров, как противопожарное обустройство лесов, мониторинг и контроль за состоянием пожарной безопасности в лесном хозяйстве, проведение уборки сухостойных и ветровальных деревьев, формирование запасов материальных ресурсов на пожароопасный сезон.
Напомним, в прошлом году пожароопасный сезон стартовал 15 апреля. Благодаря активной работе, направленной на снижение рисков возникновения и распространения пожаров, за год крупных пожаров на землях лесного фонда допущено не было.
Всего было ликвидировано три лесных пожара на общей площади менее одного гектара.
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