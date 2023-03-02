В Тамбовской области в кукурузе зафиксирован повышенный уровень микотоксинов 0 По информации издания «Ведомости» содержание микотоксинов (токсины природного происхождения, поражают сельскохозяйственные культуры) в российской кукурузе сезона 2022-2023 гг. «пробивает все возможные и невозможные рекорды». Об этом сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка

«Долой стереотипы!»: с АСО имени С.В. Рахманинова выступит квартет «Черный Квадрат» 0 Завтра, 5 марта, в 16.00 в концертном зале «Пигмент» с АСО имени С.В. Рахманинова выступит квартет «Черный Квадрат». Шедевры академической музыки получат новую жизнь в смелых трактовках программы «Долой стереотипы!».

Группа компаний «РОСТ» при поддержке РСХБ открыла вторую очередь ТК «Мичуринский» в Тамбовской области 0 3 марта в Тамбовской области Группа компаний «РОСТ» при поддержке Россельхозбанка открыла вторую очередь тепличного комплекса «Мичуринский». Инвестиции в проект составили порядка 8,5 млрд рублей.

В Тамбове скоро откроется вторая газовая заправка для общественного транспорта 0 На территории бывшего троллейбусного депо на улице Чичканова в Тамбове построили вторую в областном центре заправку для транспорта на метановом топливе.

Сотрудник ТСЖ похитил более 500 тысяч рублей 0 По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ТСЖ «Центр» в городе Рассказово. Установлено, что в период с января 2022 г. по февраль 2023 г. бухгалтер ТСЖ совершила хищение денежных средств, поступивших от собственников жилых помещений на счет

На Тамбовщине проходит региональный этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов 0 В эти дни в Тамбовской области проходит региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. Их участниками стали почти 400 ребят в возрасте 12-13 лет.

«Новые люди» в Тамбове подвели итоги трех лет работы 0 1 марта в Тамбове состоялась конференция сторонников партии «Новые люди», посвященная трехлетию со дня образования партии. На конференции присутствовали представители 15 районов Тамбовской области, а также приняли участие депутаты Тамбовской городской думы – Оксана Осетрова и Дмитрий Жданов.

В новую школу на севере Тамбова нужны учителя 0 Продолжается обор претендентов на должности учителей в новую школу в северной части Тамбова. Открыты вакансии для 191 специалиста, сообщили в комитете образования администрации города.

Бывший заместитель председателя ГорДумы окажется на скамье подсудимых 0 В суд будет передано уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия» Ольги Степичевой обвиняемой в покушении на мошенничество.

Тамбовские фермеры будут развивать молочное скотоводство, овощеводство, пчеловодство 0 В министерстве сельского хозяйства Тамбовской области прошло заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на предоставление грантов программы «Агростартап» по субсидированию крестьянских (фермерских) хозяйств.

Прокуратура обязала оборудовать помещения трех школ индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой 0 Прокуратурой Тамбовского района проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в МАОУ «Татановская СОШ», МАОУ «Новолядинская СОШ» и МАОУ «Цнинская СОШ».

В Мичуринске состоялась встреча ветеранов войны в Афганистане со школьниками 0 27 февраля 2023 г. в Мичуринске состоялась очередная встреча ветеранов войны в Афганистане со школьниками 8-х классов МБОУ СОШ №18. На этот раз экскурсию и беседу провели Воротников Виктор Михайлович (подполковник, кавалер ордена Красной Звезды) и Воробьев Сергей Алексеевич (рядовой, участник

Перед судом предстанет инженер, обвиняемый в нарушении требований охраны труда 0 Прокурором Тамбовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего инженера сельскохозяйственной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое

В Тамбовской области продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 0 В министерстве здравоохранения Тамбовской области заключили соглашения с восемью медиками, ставшими участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Специалисты уже оказывают помощь жителям отдаленных территорий.

Тамбовчане просят отпустить из-под домашнего ареста строителя «народной плотины» 0 Вчера Ленинский районный суд в очередной раз продлил домашний арест строителю «Народной плотины» Александру Романову до 2 апреля текущего года. Предпринимателя обвиняют в незаконном строительстве гидротехнического сооружения с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов.

Суд обязал ТОГКУ «Тамбовавтодор» провести ремонт дороги в Ржаксинском районе 0 По обращению гражданина прокуратура Ржаксинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Установлено, что в нарушение нормативных требований на участке автомобильной дороги «Каспий»-Каменка-Ржакса с 27 по 30 км имеются дефекты дорожного покрытия

По нацпроекту «Демография» в регионе проходит работа по временному трудоустройству тамбовчан 0 С 1 марта более 100 тамбовчан будут трудоустроены на общественные работы. Временную работу получат рекламные агенты, швеи и подсобные рабочие. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Демография». Компании и организации, в которые временно трудоустраиваются соискатели,

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве корпуса детсада 0 После проверки прокуратуры соответствие выполненных работ по строительству корпуса 2 МАДОУ детский сад «Маленькая страна» был выявлен факт хищения бюджетных денежных средств.

На территории Тамбовской области зарегистрировано 1129 некоммерческих организаций 0 Сегодня, 27 февраля, отмечается Всемирный день некоммерческих организаций. Общественные объединения Тамбовской области являются активными участниками российского некоммерческого движения, год от года набирающего силу, меняющего нашу жизнь к лучшему, воплощающего в действительность уникальные

Роспотребнадзор выявил опасную продукцию производства «Токаревской птицефабрики» 0 По запросам Тамбовской региональной общественной экологической организации им. И.В. Мичурина надзорные ведомства прислали несколько важных ответов. В частности, в ответе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) говорится, что