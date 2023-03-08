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В школы региона поступает новое компьютерное оборудование
На днях в филиал Ржаксинской школы №1 имени Героя Н.М. Фролова в селе Большая Ржакса поступило новое компьютерное оборудование. В 2023 году по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» новое компьютерное оборудование появится в сорока школах региона.
В частности, в филиал школы в селе Большая Ржакса привезли ноутбуки, многофункциональное устройство и два учебных класса для работы с цифровым образовательным контентом.— Создание новых кабинетов позволит учителю преподавать предмет на совершенно новом уровне, а цифровая образовательная среда расширит доступ учеников к качественным программам обучения, —
отметила ответственная за работу филиала школы в селе Большая Ржакса Елена Астапова.
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На днях в филиал Ржаксинской школы №1 имени Героя Н.М. Фролова в селе Большая Ржакса поступило новое компьютерное оборудование. В 2023 году по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» новое компьютерное оборудование появится в сорока школах региона.
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