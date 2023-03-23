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Прокуратура защитила права многодетной семьи из Моршанска
Вчера, 09:52
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Прокуратура г. Моршанска Тамбовской области провела проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению матери пятерых детей.
Установлено, что многодетная семья проживает в многоквартирном доме, состояние которого не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и техническим правилам.
При этом местной администрацией не принимались меры к проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации и не инициировалась процедура рассмотрения вопроса о признании дома аварийным.
В целях защиты жилищных прав граждан прокуратура внесла представление главе городской администрации.
После вмешательства надзорного ведомства многодетной семье предоставлена благоустроенная квартира, а многоквартирный дом включен в программу капитального ремонта на текущий год.
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