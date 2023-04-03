Россельхозбанк в Тамбове провел серию уроков финансовой грамотности 0 Заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов провел серию уроков финансовой грамотности для обучающихся МАОУ Лицей №29.

Марина Лапочкина предстанет перед судом 0 В ближайшее время в суд должно поступить уголовное дело в отношении бывшего начальника управления здравоохранения области Марионеллы Лапочкиной, которая обвиняется в превышении должностных полномочий.

В Тамбовской области объявлен конкурс лучших практик наставничества 0 Конкурс «Лучшие практики наставничества» проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда». Он нацелен на выявление и распространение передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда, поощрения и признания специалистов, внесших значительный вклад в развитие

Адвокат Владимир Самородов представил свою новую книгу 0 1 апреля в краеведческом зале библиотеки им. А.С. Пушкина прошла встреча, на которой был представлен сборник прозы тамбовского автора Владимира Самородова, юриста по образованию, адвоката и преподавателя юридических дисциплин.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о преступлении, совершенном в 2005 году 0 Почти через 20 лет после совершения преступления обвиняемый окажется на скамье подсудимых. Житель города Кирсанова обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Россельхозбанк в Тамбове рассказал о поддержке студенчества участникам Ярмарки вакансий 0 В Мичуринском государственном аграрном университете прошла традиционная Ярмарка вакансий. В мероприятии приняли участие работодатели крупнейших сельскохозяйственных организаций, промышленных предприятий Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Рязанской областей. Ярмарка вакансий дает студентам

ООО «Реал-Макс» без конкуренции выиграло контракт на строительство центра «Цвета радуги» 0 Единственным участником и победителем электронного аукциона на строительство культурного центра «Цвета радуги» стала компания ООО «Реал-Макс». Стоимость контракта составляет почти 269 млн рублей. Деньги предусмотрены в федеральном и областном бюджетах. Заказчик работ –министерство

Около 200 переселенцев из Донбасса трудоустроены в Тамбовской области 0 Сейчас в регионе находятся 2717 переселенцев из Луганской, Донецкой областей, более 800 человек из них проживают в 13 пунктах временного размещения на территории Тамбовской области. Около 1900 человек прибыли самостоятельно.

Военнослужащие по призыву не будут направляться для участия в боевых действиях в зоне СВО 0 В Правительстве Тамбовской области состоялось расширенное заседание призывной комиссии региона, где были подведены итоги осеннего призыва прошлого года и определены задачи на весенний призыв 2023 года. Заседание провел Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Депутаты отказались от демократизации процедуры выявления мнения горожан по границам Тамбова 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли положение о порядке выявления мнения населения границ города. Согласно проекту решения предлагается выявлять мнение населения по изменению границ города путем сбора обращений, поступающих в городскую Думу.

«ТСК» снизила потери в электросетях 0 Один из ключевых поставщиков электроэнергии в Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» снизил потери в сетях на 1,12% по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба ресурспопоставщика. По данным компании, на этот показатель серьезно повлияло строительство новых сетей, установка "умных"

Жители домов на ул. 3-я Линия/Широкая требуют завершить работы по благоустройству 0 По ул. Широкая/3-я Линия состоялось собрание жителей близлежащих многоквартирных домов по вопросу реализации на их придомовой территории программы «Дворы Тамбовщины», а точнее – по наведению элементарного порядка после т.н. дорогостоящего благоустройства.

Тамбовчан ждет прохладная погода 0 Сегодня в Тамбовской области будет прохладная погода, столбик термометра не превысит 7 градусов тепла, возможен снег. Вчера в Тамбовской области осадки выпадали в виде дождя и местами мокрого снега, однако на утро пятницы снежный покров не образовался.

Главный эксперт по ЖКХ «ОНФ» раскритиковала благоустройство в Тамбове 0 Несколько дней в Тамбове работала член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта Светлана Калинина, которая дала оценку реализации программы по благоустройству в городе.

В Первомайском районе произошло ДТП с двумя погибшими 0 Сегодня, около 6 утра на 349 км автодороги Р 22 "Каспий" произошло ДТП, в результате которого погибли водитель автомобиля Форд-Фокус, 1976 г.р. и водитель автомобиля Мерседес, 1970 г.р., ещё два пассажира госпитализированы в лечебное учреждение.

Разворот на Восток: тамбовские эксперты обсудили итоги визита Си Цзиньпина 0 В главном корпусе ТГУ им. Г.Р. Державина прошел круглый стол на тему: «Российско-китайские переговоры на высшем уровне: текущая ситуация, направления и перспективы развития». Организаторами выступили ТГУ, общество Российско-Китайской дружбы и Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый

Горожане пожаловались на неприятный запах на улицах Тамбова 0 29 и 30 марта жители Тамбова стали массово жаловались на резкий неприятный запах на улицах города. При этом по сообщениям Роспотребнадзора превышений загрязняющих веществ не выявлено.

Городские власти передумали восстанавливать сгоревший памятник на ул. Базарной 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение о включении в прогнозный план приватизации объекта культурного наследия по ул. Базарной, 136а, который сгорел несколько лет назад, отказавшись от идеи его восстанавливать.

У тамбовской молодежи появился «Пульт управления карьерой» 0 В Рассказовском кадровом центре открылась новая площадка «Пульт управления карьерой». Она стала частью молодежного проекта «Карьера с нуля до PRO».

Ярмарка вакансий собрала на своей площадке работодателей из разных регионов 0 В Мичуринском государственном аграрном университете прошло традиционное мероприятие «Ярмарка вакансий». В нем приняли участие работодатели крупных сельскохозяйственных организаций, промышленных предприятий Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Рязанской областей.