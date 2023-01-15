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Марину Лапочкину оставили под домашним арестом до 13 марта
Тамбовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда о продлении домашнего ареста в отношении бывшего руководителя управления здравоохранения области Марины Лапочкиной до 13 марта текущего года.
Лапочкину обвиняют в преступлении по ч.1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, фигурантка дала указание скрыть в медицинских документах состояние алкогольного опьянения виновника ДТП в конце 2019 года в Мичуринске, в котором погиб человек.
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