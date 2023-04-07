|
|
Тамбовские экологи выходят на межрегиональный уровень
Деятельность Тамбовской региональной общественной экологической организации им. И.В. Мичурина начинает всё больше выходить за пределы Тамбовской области. В настоящий момент организация занимается экологической проблематикой и других регионов.«К нам подключаются активисты не только других городов и районов области, но и из других регионов нашей страны. По этой причине в ближайшее время будут созданы региональные отделения, мы рассматриваем вопрос о преобразовании нашей организации в межрегиональную. Соответствующие документы уже готовим. Для нас это важный этап, большое и значимое событие. Оно показывает повышение уровня экологической правосознательности граждан как в нашей области, так и в соседних»,
— поясняет преобразования экологической организации её сопредседатель Андрей Григорьев.
О новых планах и проектах общественники расскажут уже в ближайшее время. Кроме того, необходимо отметить, что сейчас тамбовские экологи занимаются не только проблемами, связанными с деятельностью предприятия аграрно-промышленного комплекса области — под пристальным вниманием находится обмеление реки Цны в г. Тамбове и ещё ряд важных для граждан проектов.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Деятельность Тамбовской региональной общественной экологической организации им. И.В. Мичурина начинает всё больше выходить за пределы Тамбовской области. В настоящий момент организация занимается экологической проблематикой и других регионов.
Ассоциация развития территориального общественного самоуправления в рамках проекта «Живые улицы. Добрые соседи» запускает конкурс, по итогам которого активисты ТОСов из Тамбовской области смогут получить грант на свою инициативу. Организаторы отмечают, что речь идет о небольших суммах поддержки, но
11 апреля, в Тамбове начнут поэтапно отключать отопление. Его перестанут постепенно подавать не только в жилые дома, но и в бюджетные учреждения. Соответствующее постановление подписано главой администрацией города Тамбова
Из прокуратуры поступил ответ на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по факту срыва реализации в Тамбове программы «Дворы Тамбовщины».
В ближайшее время может уйти в отставку исполняющий обязанности министра экологии Тамбовской области Альберт Андреев, деятельностью которого не совсем довольно руководство области.
Во Всемирный день здоровья, который отмечают 7 апреля, в Тамбове пройдут различные акции в поддержку активного образа жизни. В лечебных учреждениях медики расскажут о пользе занятий спортом и возможностях отказа от вредных привычек. А центральным событием станет флешмоб на площадке областной
Пятый сезон кадрового конкурса «Лидеры России», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей», был запущен во вторник, 4 апреля. За это время было получено больше 17 тысяч заявок на участие.
На заседании регионального штаба по исполнению федеральных программ, связанных с национальными проектами РФ, в очередной раз Глава Тамбовской области Максим Егоров остался недоволен политикой, проводимой главами некоторых муниципалитетов в данной сфере.
8 апреля в 19:00 в школе йоги «Аштанга Тамбов» по адресу: г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 16 выступит московская группа Shakti Loka (12+).
Суд признал виновным бывшего начальника отделения почтовой связи в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества). Суд установил, что женщина, являясь начальником отделения почтовой связи, получала от клиентов почтового отделения денежные средства в
В настоящее время администрация города Тамбова проводит опрос горожан по вопросу необходимости продолжения или завершения отопительного сезона. Это связано с тем, что жители многоквартирных домов, которые отапливаются централизованно стали обращаться в городские службы с просьбами перестать
Сегодня, 5 апреля, в 15 часов в Тамбовском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Великий музыкант всея России…» к 150-летию Сергея Рахманинова. Гости выставки смогут увидеть, созданные художниками портреты Сергея Рахманинова, пейзажи Ивановки и натюрморты с букетами сирени.
Заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов провел серию уроков финансовой грамотности для обучающихся МАОУ Лицей №29.
В ближайшее время в суд должно поступить уголовное дело в отношении бывшего начальника управления здравоохранения области Марионеллы Лапочкиной, которая обвиняется в превышении должностных полномочий.
Конкурс «Лучшие практики наставничества» проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда». Он нацелен на выявление и распространение передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда, поощрения и признания специалистов, внесших значительный вклад в развитие
1 апреля в краеведческом зале библиотеки им. А.С. Пушкина прошла встреча, на которой был представлен сборник прозы тамбовского автора Владимира Самородова, юриста по образованию, адвоката и преподавателя юридических дисциплин.
Почти через 20 лет после совершения преступления обвиняемый окажется на скамье подсудимых. Житель города Кирсанова обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В Мичуринском государственном аграрном университете прошла традиционная Ярмарка вакансий. В мероприятии приняли участие работодатели крупнейших сельскохозяйственных организаций, промышленных предприятий Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Рязанской областей. Ярмарка вакансий дает студентам
Единственным участником и победителем электронного аукциона на строительство культурного центра «Цвета радуги» стала компания ООО «Реал-Макс». Стоимость контракта составляет почти 269 млн рублей. Деньги предусмотрены в федеральном и областном бюджетах. Заказчик работ –министерство
Сейчас в регионе находятся 2717 переселенцев из Луганской, Донецкой областей, более 800 человек из них проживают в 13 пунктах временного размещения на территории Тамбовской области. Около 1900 человек прибыли самостоятельно.
В Правительстве Тамбовской области состоялось расширенное заседание призывной комиссии региона, где были подведены итоги осеннего призыва прошлого года и определены задачи на весенний призыв 2023 года. Заседание провел Глава Тамбовской области Максим Егоров.