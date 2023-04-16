Нуждающиеся семьи могут получить продукты на 700 рублей 0 Максимальная стоимость продуктового набора, который в качестве дополнительной помощи смогут получить нуждающиеся семьи Тамбова, составит в 2023 году 700 рублей. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Максим Косенков.

На окраине Тамбова загорелись деревья 0 На площади около 1,5 гектаров возник пожар на территории парка "Эльдорадо" в городе Тамбове, который затронул деревья. На месте работают специальные подразделения, но по сообщению в местных СМИ, тушение осложняется из-за трудностей проезда техники к месту пожара. Пока что нет информации о

В Тамбовской области меры поддержки распространили на семьи всех участников СВО 0 Правительство Тамбовской области приняло решение о расширении мер социальной поддержки на семьи всех участников специальной военной операции (СВО), включая добровольцев, контрактников, получивших увечье или погибших в ходе боев. Ранее такие льготы были доступны только семьям мобилизованных.

В Тамбовской области создан Совет по качеству жизни 0 В Тамбовской области был создан Совет по качеству жизни, который будет функционировать под руководством главы региона Максима Егорова. Это означает, что Тамбовская область стала одним из первых регионов в России, где такой орган был создан.

В Тамбове откроют выставку городских пейзажей художника Алексея Медведева 0 В Пушкинской библиотеке запланирована выставка картин под названием «Повседневный Тамбов на полотне» (12 +). Главной темой произведений являются городские пейзажи Тамбова.

В Тамбове прошел Пасхальный крестный ход 0 В Тамбове в День Светлого Христова Воскресения был организован Пасхальный крестный ход под руководством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. В шествии принимали участие священнослужители, преподаватели и студенты, казаки, воспитанники воскресных школ, прихожане храмов и жители города.

Сегодня в Тамбове на отдельных улицах отключат электричество 0 Ремонтные работы в Тамбове приведут к временному отключению электричества на шести улицах города 17 апреля. С 13:30 до 16:30 жители улицы Коммунальная (дома 32-40/7) и Интернациональная (дома 39А-43) останутся без света из-за ремонта в трансформаторной подстанции.

Мусор с тамбовской свалки ООО «КомЭк» долетает до города 0 Как предупреждали метеорологи, в четверг и пятницу в Тамбове будет дуть сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Этот северный ветер уже испортил настроение жителям, которые порадовались ранней весне: на улице стало холодно и неуютно, свежевымытые автомобили быстро покрылись пылью.

Жители Володарского, 4 боятся отпускать детей играть во дворе из-за сквозного проезда 0 Сквозной проезд через жилой двор дома № 4 по ул. Володарского в Тамбове продолжает беспокоить местных жителей, несмотря на то что там были установлены знаки «Жилая зона».

В текущем году в области из аварийного жилья расселят более 400 человек 0 На последнем оперативном совещании Глава Тамбовской области Максим Егоров дал поручение выполнить все обязательства по досрочному завершению программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

В Мичуринске наиболее сложная ситуация по ВИЧ-инфицированным 0 Согласно докладу регионального управления Роспотребнадзора, на 1 января 2023 года общее количество зарегистрированных жителей Тамбовской области, больных ВИЧ-инфекцией, составляет 2 тысячи 976 человек. В 2022 году наблюдался рост случаев заболевания на 8%, что означает увеличение числа случаев с

Прокуратура добивается капремонта фасада дома № 131 по ул. Чичканова 0 После того, как жители многоквартирного дома № 131 на улице Чичканова в городе Тамбове и депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров обратились с запросом, прокуратура рассмотрела ситуацию и пришла к выводу, что неоднократный перенос капитального ремонта фасада дома является

В Тамбове ожидается мороз 0 По прогнозу регионального гидрометцентра на 16 апреля, в Тамбове ожидается мороз до -4 градусов. В воскресенье в областном центре будет переменная облачность, а осадки преимущественно отсутствуют. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 9 м/с.

В Мичуринске задержан высокопоставленный чиновник 0 По запросу следствия, начальник отдела реализации проектов администрации Мичуринска Валентин Ерохин был заключен под стражу. Судебные представители отметили, что подозреваемый может негативно повлиять на ход расследования и свидетелей, и что он может скрыться от уголовного преследования, поэтому он

В Тамбове введен режим ЧС из-за пересыхания канала реки Цна 0 На сегодняшний день принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в городе Тамбове. Это решение было принято с целью начать работы по восстановлению технологической перемычки, которая поможет удерживать уровень воды в реке Цна на приемлемом уровне. Глава Тамбовской области Максим Егоров

Ушла из жизни Мира Добрынина 0 Мира Константиновна Добрынина, известная защитница прав потребителей в Тамбове ушла из жизни 13 апреля на 95-м году жизни. Ее имя знакомо как обычным жителям Тамбова, так и руководителям управляющих компаний и сотрудникам администрации города, где она работала при первом мэре города Валерии Ковале.

За три месяца в жёлтые контейнеры собрано почти 90 тонн вторсырья 0 "Тамбовская сетевая компания" объявила результаты работы за первые три месяца по сбору вторичных ресурсов в специальные желтые контейнеры. Начиная с конца прошлого года, контейнеры для четырех видов полезных фракций появились на контейнерных площадках в Тамбове и нескольких других муниципалитетах.

Глава Тамбовской области встретился с женами мобилизованных 0 В Тамбовской области глава региона и секретарь отделения партии "Единая Россия" Максим Егоров вместе с однопартийцами и представителями фонда "Развитие Тамбовщины" провели встречу с женами мобилизованных. На встрече было принято решение об образовании контактной группы, которая будет

Послом гостеприимства стала Валентина Кобзарь 0 Валентина Кобзарь избрана в качестве официального представителя туристического конкурса "Мастера гостеприимства" в Тамбовской области. Этот конкурс является частью проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Кобзарь уже второй раз получила это звание, благодаря своей активной

В ДТП в Мордовском районе погиб человек 0 В результате серьезного ДТП на 130-м километре автодороги "Воронеж-Тамбов" в Мордовском районе один человек погиб, а семь получили ранения. Информация о происшествии поступила в региональное ГУ МЧС России в 07:57 14 апреля.