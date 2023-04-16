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Нуждающиеся семьи могут получить продукты на 700 рублей
Вчера, 16:53
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Максимальная стоимость продуктового набора, который в качестве дополнительной помощи смогут получить нуждающиеся семьи Тамбова, составит в 2023 году 700 рублей. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Максим Косенков.
В состав продуктового набора вошли по 1 килограмму гречневой крупы и риса, 400 граммов макаронных изделий, 1 литр растительного рафинированного масла, по 1 килограмму сахара и муки, одна банка «Говядины тушеной» (338 граммов), рыбные консервы «Сардины в масле» и пачка чёрного байхового чая (100 граммов).
С прошлого года максимальная стоимость набора не изменилась, практически таким же остался и состав продуктовой корзины.
Получать наборы в течение 6 месяцев смогут семьи или граждане, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Речь идёт о дополнительной помощи одиноким пенсионерам, семьям с детьми, где единственный родитель или оба родителя являются пенсионерами или инвалидами, семьям с детьми, у которых диагностирована гипотрофия или туберкулёз.
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