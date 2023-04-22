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» » Тамбовские коммунисты отметили 153-й годовщину со дня рождения В.И. Ленина

Тамбовские коммунисты отметили 153-й годовщину со дня рождения В.И. Ленина

Вчера, 18:10
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Тамбовские коммунисты отметили 153-й годовщину со дня рождения В.И. ЛенинаВ день 153-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина тамбовские коммунисты вышли к его памятнику, установленному на главной площади Тамбова.

Первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ Андрей Жидков обратился к собравшимся участникам акции с речью, в которой отметил, что благодаря Владимиру Ильичу и созданной им партии мир изменился до неузнаваемости, а всему человечеству явилась страна с невиданными темпами экономического роста и кардинальными позитивными изменениями во всех сферах нашей жизни и деятельности – страна развития и прогресса, ставшая настоящим маяком и надеждой для эксплуатируемых и угнетаемых всех наций и всех государств.

К постаменту памятника вождю легли красные гвоздики.
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Тамбовские коммунисты отметили 153-й годовщину со дня рождения В.И. Ленина

Вчера, 18:10
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В день 153-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина тамбовские коммунисты вышли к его памятнику, установленному на главной площади Тамбова.

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