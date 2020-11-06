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Коммунисты встретили годовщину Октябрьской революции на улицах Тамбова
Вчера, 15:51
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С учетом ограничительных мер, коммунисты и сторонники отметили 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции на улицах областного центра и в других муниципальных образованиях.
В частности, в городе Тамбове было организовано возложение живых цветов к подножью памятника В.И. Ленина, далее коммунисты с флагами проехались по центральным улицам областного центра, поздравляя горожан со знаменательным днем.
«Дело Великого Октября живет и новые кардинальные перемены неизбежны. Человек труда должен быть хозяином на своей земле, а не обслугой для отдельных лиц», - отметил секретарь Тамбовского ОК КПРФ Артем Александров.
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