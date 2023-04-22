Житель Знаменского района лишился автомобиля и денег 0 Житель Знаменского района обратился в полицию 20 апреля, став жертвой мошенников. Оказалось, что 69-летнему мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ. Лжесотрудник Федеральной службы безопасности убедил потерпевшего, что неизвестные мошенники пытаются переоформить его автомобиль

Участникам СВО хотят разрешить сдавать на права после самоподготовки 0 Депутаты Тамбовской областной Думы предлагают внести изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", позволяющие участникам специальных военных операций и их супругам сдавать экзамены на водительские права категорий "А" и "В" без прохождения профессионального обучения в

После вмешательства прокуратуры перед бывшим работником погашена задолженность по зарплате 0 По запросу местного жителя, прокуратура г. Мичуринска провела проверку соблюдения трудового законодательства. В результате было выявлено, что в период с августа по сентябрь 2022 года заявитель работал водителем грузового автомобиля, но не получил заработную плату за указанный период нарушением

Тамбовские коммунисты отметили 153-й годовщину со дня рождения В.И. Ленина 0 В день 153-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина тамбовские коммунисты вышли к его памятнику, установленному на главной площади Тамбова.

Жильцы дома № 22 по ул. Чичканова добиваются обещанного ремонта двора 0 Проблема благоустройства тамбовских дворов является одной из наиболее обсуждаемых вопросов в городе. В то время как некоторые территории требуют ремонта, очистки и полного преображения, на некоторых других участках проводятся показательные работы. В результате в Тамбове возникает резкий контраст

У коров в Никифоровском районе выявили лейкоз 0 Ветеринарные эксперты регулярно берут образцы крови у животных, содержащихся на фермах и частных подворьях, для дальнейшего анализа на наличие возбудителей лейкоза и других заболеваний. Особенно внимательно обследуются все животные, достигшие полугодичного возраста.

Власти области хотят взять в долг ещё 2,3 миллиарда рублей 0 Правительство Тамбовской области стремилось взять в кредит общей суммой более 2,3 миллиарда рублей, однако не смогло привлечь ни одного банка на торгах. Четыре заявки на кредит были размещены в Единой информационной системе закупок 12 апреля. Заказчиком услуг по предоставлению кредитов выступает

«Дворы Тамбовщины» в Тамбове выполнены с многочисленными нарушениями 0 После проведения проверки Контрольно-счетной палаты и прокуратуры, были подтверждены массовые нарушения при благоустройстве дворов города в рамках реализации проекта "Дворы Тамбовщины". Официально власти на городском и региональном уровне сообщили о завершении работ на всех дворовых территориях и

Областное учреждение намерено купить автомобиль за 11 млн рублей 0 Агентство ипотечного жилищного кредитования Тамбовской области (АИЖК) планирует приобрести легковой автомобиль марки VOYAH DREAM PHEV или его аналог на условиях лизинга за 11 миллионов рублей. Информация о данной закупке размещена в Единой информационной системе "Закупки", и итоги торгов будут

В Тамбовской области осталось четыре дома с обманутыми дольщиками 0 Тамбовская область входит в число пяти лучших регионов Российской Федерации по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства по итогам первого квартала 2023 года, вместе с Волгоградской и Костромской областями, а также республиками Ингушетия и Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба

В Тамбове пройдет акция «Маршрут памяти» 0 В Олимпийском парке Тамбова состоится межрегиональная патриотическая акция "Маршрут памяти" (0+), посвященная предстоящему празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет 22 апреля и продлится с 10:00 до 17:00.

«Новые люди» обсудили проблемы развития местного самоуправления 0 Партия «Новые люди» провела открытое собрание сторонников в рамках местного самоуправления в городе Тамбове. На мероприятии были обсуждены важные вопросы, касающиеся жизни и благополучия города, и приняли участие представители Тамбовской городской думы – независимые депутаты Оксана Осетрова и

Суд начал рассматривать дело о банкротстве «Моршанского медбиохимического комбината» 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению иск о банкротстве в отношении градообразующего предприятия ООО "Моршанский медбиохимический комбинат", созданного на базе подразделения ЗАО "Волковский спиртзавод". Заявление было подано региональным управлением ФНС и указано в картотеке

В Моршанском районе под бетонной плитой обнаружили тело мужчины 0 Утром 19 апреля на территории бывшей сельскохозяйственной организации в Моршанском районе было обнаружено тело 49-летнего местного жителя, скрытого под бетонной плитой. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области.

На ремонт дорог в Тамбове дополнительно направят 480 млн рублей 0 По инициативе Главы региона Максима Егорова, в Тамбове дополнительно выделены 480 миллионов рублей на ремонт дорог. Эти средства будут использованы для восстановления самых проблемных участков, о которых жители региона сообщали ранее.

Сегодня на одной из центральных улиц Тамбова запретили стоянку 0 21 апреля на участке улицы Интернациональной в Тамбове будет временно запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Как сообщает пресс-служба администрации города, эти меры необходимы в связи с проведением XII регионального фестиваля "Пасхальный свет" (6+).

Депутат Тамбовской гордумы помогла жителям разрешить спорную ситуацию с ПАО «Квадра» 0 При участии депутата Тамбовской городской Думы Оксаны Осетровой и юриста Наталии Лисиновой жильцы дома № 59а, корпус 1 по ул. Рылеева смогли разрешить проблемную ситуацию с ПАО «Квадра».

В Тамбове прошла региональная конференция партии «Новые люди» 0 20 апреля члены партии "Новые люди" выслушали отчет руководителя реготделения Евгения Парасотки о проделанной за 2022 год работе, обсудили законодательные инициативы фракции в Госдуме, текущую ситуацию в Тамбовской области.

В Тамбове начали восстанавливать временную перемычку 0 В соответствии с указаниями губернатора Тамбовской области Максима Егорова, начались подготовительные работы для возведения временной переправы на реке Цна в Тамбове. Эта переправа будет обеспечивать оптимальный уровень воды в течение летнего сезона.

В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В. 0 В г. Мичуринск и Мичуринском районе продолжается работа по увековечиванию памяти погибших в ходе выполнения специальной операции на Украине.