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Участникам СВО хотят разрешить сдавать на права после самоподготовки

Сегодня, 10:17
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Участникам СВО хотят разрешить сдавать на права после самоподготовкиДепутаты Тамбовской областной Думы предлагают внести изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", позволяющие участникам специальных военных операций и их супругам сдавать экзамены на водительские права категорий "А" и "В" без прохождения профессионального обучения в автошколе. В настоящее время законопроект находится на независимой антикоррупционной экспертизе.

Если законопроект будет принят, то это позволит участникам специальных военных операций и их супругам, не имеющим медицинских противопоказаний, сдавать экзамены на права после самоподготовки. После пройденной антикоррупционной экспертизы и голосования большинства депутатов облдумы, проект поправок будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

Фото: piqsels.com
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