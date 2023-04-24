В Тамбове начались работы по восстановлению временной перемычки 0 В Тамбовской области, в районе Пригородного леса, уже начались работы по возведению временной перемычки на реке Цна. Эта мера принята для поддержания необходимого уровня воды в реке во время купального сезона.

Житель Тамбовского района получил 4 года тюрьмы за поджог своей подруги 0 Местный житель Тамбовского района в возрасте 36 лет признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111, частью 2, пунктом "б" Уголовного кодекса Российской Федерации - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в

В Тамбове расклейщиков рекламы будут фиксировать с помощью «умных» камер 0 По информации администрации города, в Тамбове планируется установка "умных" камер, способных распознавать лица нарушителей, занимающихся незаконным размещением рекламы и объявлений. Кроме того, эти камеры также будут фиксировать другие правонарушения. Техническую поддержку данного процесса

На ул. Советская в Тамбове открылся новый пункт приём платежей за услуги ЖКХ 0 «Тамбовская областная сбытовая компания» расширяет свою сеть пунктов приёма платежей за услуги ЖКХ, открыв новый пункт в Тамбове. Теперь жители города могут воспользоваться удобными услугами оплаты в гипермаркете «Магнит» на улице Советской, 190.

В Тамбове планируют реконструировать «Вечный огонь» 0 В городе Тамбове планируется провести реконструкцию мемориального комплекса "Вечный огонь".

Объявлены новые Почетные граждане Тамбовской области 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о присвоении звания "Почётный гражданин Тамбовской области" двум заслуженным личностям. Постановление, подписанное председателем облдумы Евгением Матушкиным, подтверждает присвоение этого звания советнику председателя общероссийской организации

Детская площадка должна быть на балансе муниципалитета 0 Органы прокуратуры провели проверку исполнения законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних на территории Староюрьевского района.

Срок подачи декларации о доходах истекает 2 мая 0 УФНС России по Тамбовской области информирует, что срок подачи декларации о доходах, полученных в 2022 году, истекает 2 мая 2023 года.

Памятник Зое Космодемьянской планируют передать из федеральной в муниципальную собственность 0 Памятник Зое Космодемьянской в Тамбове хотят передать из федеральной собственности в муниципальную города Тамбова. Решение о согласовании перечня имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче, предстоит принять депутатам Тамбовской городской думы на предстоящем заседании Гордумы.

Новые экспонаты для музейной комнаты «Боевой Славы» в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» получило очередные макеты стрелкового оружия в музейную комнату «Боевой Славы», среди них: макеты автомата ППШ, макет АКМ, макет РПГ-7, образцы боеприпасов стрелкового

Житель Знаменского района лишился автомобиля и денег 0 Житель Знаменского района обратился в полицию 20 апреля, став жертвой мошенников. Оказалось, что 69-летнему мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ. Лжесотрудник Федеральной службы безопасности убедил потерпевшего, что неизвестные мошенники пытаются переоформить его автомобиль

Участникам СВО хотят разрешить сдавать на права после самоподготовки 0 Депутаты Тамбовской областной Думы предлагают внести изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", позволяющие участникам специальных военных операций и их супругам сдавать экзамены на водительские права категорий "А" и "В" без прохождения профессионального обучения в

После вмешательства прокуратуры перед бывшим работником погашена задолженность по зарплате 0 По запросу местного жителя, прокуратура г. Мичуринска провела проверку соблюдения трудового законодательства. В результате было выявлено, что в период с августа по сентябрь 2022 года заявитель работал водителем грузового автомобиля, но не получил заработную плату за указанный период нарушением

Тамбовские коммунисты отметили 153-й годовщину со дня рождения В.И. Ленина 0 В день 153-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина тамбовские коммунисты вышли к его памятнику, установленному на главной площади Тамбова.

Жильцы дома № 22 по ул. Чичканова добиваются обещанного ремонта двора 0 Проблема благоустройства тамбовских дворов является одной из наиболее обсуждаемых вопросов в городе. В то время как некоторые территории требуют ремонта, очистки и полного преображения, на некоторых других участках проводятся показательные работы. В результате в Тамбове возникает резкий контраст

У коров в Никифоровском районе выявили лейкоз 0 Ветеринарные эксперты регулярно берут образцы крови у животных, содержащихся на фермах и частных подворьях, для дальнейшего анализа на наличие возбудителей лейкоза и других заболеваний. Особенно внимательно обследуются все животные, достигшие полугодичного возраста.

Власти области хотят взять в долг ещё 2,3 миллиарда рублей 0 Правительство Тамбовской области стремилось взять в кредит общей суммой более 2,3 миллиарда рублей, однако не смогло привлечь ни одного банка на торгах. Четыре заявки на кредит были размещены в Единой информационной системе закупок 12 апреля. Заказчиком услуг по предоставлению кредитов выступает

«Дворы Тамбовщины» в Тамбове выполнены с многочисленными нарушениями 0 После проведения проверки Контрольно-счетной палаты и прокуратуры, были подтверждены массовые нарушения при благоустройстве дворов города в рамках реализации проекта "Дворы Тамбовщины". Официально власти на городском и региональном уровне сообщили о завершении работ на всех дворовых территориях и

Областное учреждение намерено купить автомобиль за 11 млн рублей 0 Агентство ипотечного жилищного кредитования Тамбовской области (АИЖК) планирует приобрести легковой автомобиль марки VOYAH DREAM PHEV или его аналог на условиях лизинга за 11 миллионов рублей. Информация о данной закупке размещена в Единой информационной системе "Закупки", и итоги торгов будут

В Тамбовской области осталось четыре дома с обманутыми дольщиками 0 Тамбовская область входит в число пяти лучших регионов Российской Федерации по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства по итогам первого квартала 2023 года, вместе с Волгоградской и Костромской областями, а также республиками Ингушетия и Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба