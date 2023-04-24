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В Тамбове расклейщиков рекламы будут фиксировать с помощью «умных» камер
По информации администрации города, в Тамбове планируется установка "умных" камер, способных распознавать лица нарушителей, занимающихся незаконным размещением рекламы и объявлений. Кроме того, эти камеры также будут фиксировать другие правонарушения. Техническую поддержку данного процесса предоставит один из местных интернет-провайдеров.
Согласно отчету, с начала текущего года было задержано 25 нарушителей, занимающихся незаконным размещением рекламы и объявлений. Они были оштрафованы на сумму от двух до пяти тысяч рублей. Следует отметить, что в случае повторного нарушения в течение года, размер штрафа будет увеличен многократно.
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