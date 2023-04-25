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Детские лагеря Тамбовской области готовят к летнему сезону

Сегодня, 09:43
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Детские лагеря Тамбовской области готовят к летнему сезонуВ настоящее время в Тамбовской области активно готовятся к началу летнего сезона детские оздоровительные лагеря. Прием детей в эти учреждения начнется уже 27 мая.

Для подготовки к летнему сезону, детские лагеря улучшают свою инфраструктуру: коммуникации обновляются, полы ремонтируются, стены красятся. Территории убираются и обрабатываются от клещей. В детском лагере "Солнечный" проводятся работы по ремонту прачечной и установке новых стиральных машин. Кроме того, до начала сезона в лагере закончат ремонт игровых площадок. В спальных корпусах уже оборудованы санитарные комнаты, а на кухне установлена новая техника.

В этом летнем сезоне планируется работа 28 стационарных загородных детских лагерей области, где смогут отдохнуть более 16 тысяч детей.

Напомним, что в настоящее время продолжается прием документов на получение путевок и сертификатов в загородные детские лагеря. Прием проводится в учреждениях социального обслуживания населения по месту жительства.

Бесплатно путевки получат девять категорий граждан, в том числе дети-инвалиды и ОВЗ, многодетные, малоимущие и другие. Остальные граждане смогут получить льготы на получение путевок или сертификатов в размере от 50% до 90% от установленной средней стоимости путевки в Тамбовской области.

Дополнительную информацию по отдыху и оздоровлению детей можно получить по телефонам горячей линии: 78-60-60, 72-72-23.
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