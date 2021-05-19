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» » Стоимость путевки в детские лагеря составит 15 156 рублей

Стоимость путевки в детские лагеря составит 15 156 рублей

Сегодня, 09:29
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Стоимость путевки в детские лагеря составит 15 156 рублейВ Тамбовской области продолжается приемка лагерей к старту летней оздоровительной сезона. Средняя стоимость путевки в детские лагеря Тамбовской области составит 15 156 рублей.

Планируется охватить оздоровительным отдыхом почти 50 тысяч детей. Будут работать 30 загородных лагерей.

Фото: pixabay.com
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