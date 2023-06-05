Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Владимир Громов получил условный срок по уголовному делу, связанному с нацпроектами

В исторической части Тамбова произошло два пожара

В Тамбове около дома № 131 по ул. Чичканова хотят застроить зеленую зону

Тамбовская делегация посетила Главный Храм Вооружённых Сил России

Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской области

Тамбовская область встретила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

На доделку дворов по программе «Дворы Тамбовщины» выделят 38 млн рублей

Российский Союз ветеранов Афганистана в Мичуринске продолжает активную военно-патриотическую работу

Возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Царевка в Знаменском районе

В Тамбове начались работы по восстановлению временной перемычки

В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В.

Вынесен обвинительный приговор бывшему проректору ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»

» » Полиция задержала молодёжь на кабриолетах в балаклавах с автоматами

Полиция задержала молодёжь на кабриолетах в балаклавах с автоматами

Сегодня, 16:12
Комментариев: 0
Версия для печати
Полиция задержала молодёжь на кабриолетах в балаклавах с автоматамиПредыдущим вечером в Тамбове горожан заинтриговала странная группа людей, путешествующая на кабриолетах – красном "Мустанге" и белом "Крайслере", вооруженных чем-то, похожим на автоматическое оружие. После того, как полиция обнаружила видеозаписи, опубликованные в издании "Блокнот Тамбов", был активирован план "Перехват".

Вскоре молодых людей было обнаружено полицией. Специальное подразделение "Гром", подкрепленное взрывотехниками и собаководами, оперативно выследило их рядом с отелем "Амакс" в Пригородном лесу. Все участники были задержаны немедленно, а автомобили и личные вещи были проверены на наличие взрывчатых веществ или запрещенных материалов.

Фото: УМВД России по Тамбовской области
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовская полиция переходит на усиление

Тамбовская полиция переходит на усиленный режим работы

В Пригородном лесу вырубают деревья

В Тамбове компания молодых людей угнала «легковушку»

В России создается полиция для военных

Глухонемого украинца оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил РФ



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Полиция задержала молодёжь на кабриолетах в балаклавах с автоматами

Сегодня, 16:12
0
Предыдущим вечером в Тамбове горожан заинтриговала странная группа людей, путешествующая на кабриолетах – красном "Мустанге" и белом "Крайслере", вооруженных чем-то, похожим на автоматическое оружие. После того, как полиция обнаружила видеозаписи, опубликованные в издании "Блокнот Тамбов", был

«Токарёвской птицефабрике» выдали очередное предостережение

Сегодня, 16:07
0
В продукции ОАО «Токарёвская птицефабрика» вновь обнаружены патогенные микроорганизмы, а также лекарственные препараты. Предприятию объявлено очередное предостережение. Информация об этом содержится на сайте Единого реестра проверок.

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты задолженности перед газовиками

Сегодня, 09:56
0
Прокуратура города Мичуринска провела проверку на основании обращений ресурсоснабжающих организаций, которые сообщали о нарушениях в процессе оплаты природного газа. Конкретно речь шла об организации, ответственной за теплоснабжение нескольких микрорайонов города с 2021 года.

Завершено расследование уголовного дела, связанного со смертельным избиением гражданина двумя мужчинами

Сегодня, 09:48
0
По данным следствия, двое обвиняемых, 54-летний и 39-летний жители села Кузьмино-Гать, умышленно причинили тяжкие травмы потерпевшему, что в итоге неосторожно привело к его смерти.

В Тамбовской области может находиться смертельно опасный сидр

Сегодня, 09:34
0
Роспотребнадзор Тамбовской области предупредил о возможном наличии суррогатного алкоголя в регионе, который привел к случаям массовой гибели и отравлений людей в других частях страны.

За травму сотрудника ООО «КомЭк» заплатит 300 тысяч

Вчера, 16:36
0
Согласно решению суда, ООО «КомЭк» должно выплатить своему сотруднику компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Сам работник требовал от предприятия полмиллиона, а юрист «КомЭка» Роман Герасимов в суде настаивал, что будет достаточно и 100 тысяч.

В Тамбовском районе зафиксировали вспышку бруцеллеза

Вчера, 11:35
0
Согласно результатам исследований, проведенных 1 июня областной ветеринарной лабораторией, было выявлено, что в личном подсобном хозяйстве жителя Тамбовского района содержатся две коровы (КРС), которые заражены бруцеллезом. Об этом информировало управление Россельхознадзора по Рязанской и

В день города Тамбова пройдет конкурс стрит-арта

Вчера, 11:27
0
В День города в Олимпийском парке города Тамбова пройдет захватывающий конкурс стрит-арта. Участие в нем открыто для художников в возрасте от 16 до 35 лет, и уже начался прием заявок. Желающим принять участие в творческом состязании необходимо подать заявку и предоставить эскиз рисунка до 8 июня.

Светлана Кочетова назначена руководителем управления Минюста

Вчера, 09:21
0
По сообщению пресс-службы Правительства Тамбовской области, Светлана Кочетова была назначена на должность начальника Управления Министерства юстиции России по Тамбовской области.

Тамбовские футболисты проиграли заключительный домашний матч сезона

5 июня 2023
0
В заключительном домашнем матче сезона тамбовские футболисты встретились с ФК "Знамя" из Ногинска, подмосковного города. К 11-му туру второго этапа Первенства Второй лиги "Знамя" занимало второе место в турнирной таблице, в то время как "Спартак" Тамбов занимал пятое место после предыдущих игр.

В Тамбовской области принимают эвакуированных из белгородского Шебекино

5 июня 2023
0
Сто человек уже были размещены во временных убежищах в Тамбовской области после эвакуации из Шебекино города в Белгородской области, подвергшегося обстрелам со стороны киевского режима. Эту информацию сообщил Максим Егоров, глава Тамбовской области, на своих личных страницах в социальных сетях. Он

4 года администрация Тамбова не выполняла требований по ремонту Дома Нарышкиной

5 июня 2023
0
По материалам выездного обследования, проведенного региональным управлением по госохране объектов культурного наследия, стало известно, что работы по сохранению объекта культурного наследия «Дом Нарышкиной» в Тамбове не были выполнены администрацией города в запланированные сроки 2019-2022 годов.

В Тамбовской области пройдет марафон зелёных дел

4 июня 2023
0
Жители Тамбовской области имеют возможность присоединиться к масштабной акции под названием "Марафон зелёных дел" (0+), которая проходит во всех 89 регионах России и приурочена к Всемирному дню окружающей среды, отмечаемому пятого июня. Организатором марафона является всероссийское экологическое

На севере Тамбова со следующей неделе отключат горячую воду

4 июня 2023
0
На следующей неделе ограничена подача горячей воды в несколько жилых домов в северной части областного центра. Причиной прекращения горячего водоснабжения являются гидравлические испытания теплосетей, которые проводятся ежегодно.

За аренду усадьбы Воронцовых-Дашковых просят 15,6 тысячи рублей

4 июня 2023
0
Планируется сдать в аренду на срок 49 лет усадьбу Воронцовых-Дашковых, расположенную в селе Новотомниково Моршанского района. Площадь основного здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, составляет 1739 квадратных метров. Усадьба занимает земельный участок площадью

Компания, которая должна завершить реконструкцию филармонии, может обанкротиться

4 июня 2023
0
Компания ООО «ЦХД Инжиниринг» из Подмосковья, которая выиграла тендер на завершение реконструкции Тамбовской филармонии, столкнулась с возможностью банкротства. Арбитражный суд Московской области рассматривает дело, поданное ЗАО «СК Девелопмент» из Москвы в декабре прошлого года с требованием

Легковым такси нужно будет специальное разрешение на перевозку

3 июня 2023
0
Во время двадцать восьмого заседания Тамбовской областной Думы были приняты изменения в закон, касающийся организации транспортного обслуживания. Эти изменения направлены на согласование регионального закона с федеральными нормами.

400 школьников трудоустроились на лето

3 июня 2023
0
В течение летних месяцев учащиеся имеют возможность не только отдохнуть, но и заработать свои первые деньги. В Тамбове в этом году около 400 подростков в возрасте от 14 лет и старше были трудоустроены на время каникул. Из них 240 молодых людей будут работать в городских школах, а остальные будут

В Тамбове проходит неделя Китая

3 июня 2023
0
С 1 по 4 июня в Тамбове важное событие - проведение первой Недели Китая в регионе. Организаторами этого мероприятия выступают Тамбовское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), Державинский университет и Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии "Белый Слон".

Тамбовская птицефабрика поставляла некачественную продукцию в Беларусь

2 июня 2023
0
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси передал информацию Россельхознадзору о поставках некачественных продуктов в республику. В список таких продуктов входят мясо птицы, субпродукты, яйца, свинина, рыба, рыбная мука, соевой шрот и сыр. С начала текущего

В Тамбовской области ожидается похолодание

2 июня 2023
0
Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 3 июня, в течение дня температура воздуха в областном центре поднимется от +25 до +27 градусов. Небо будет покрыто переменной облачностью, возможны кратковременные дожди и порывы ветра до 13 метров в секунду. Ночью ожидается понижение температуры до +5
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги