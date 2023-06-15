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Ушел из жизни О.И. Бетин
Бывший губернатор Тамбовской области, Олег Бетин, скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Бетин занимал пост главы региона в течение более 15 лет, с 1999 по 2015 годы, и после своей отставки продолжал работать в федеральных структурах.
Фото: ФГБНУ "ВНИРО"
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