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По детскому телефону доверия поступило более 2,7 тысячи звонков

Сегодня, 09:35
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По детскому телефону доверия поступило более 2,7 тысячи звонков Более 2,7 тысячи звонков были получены по детскому телефону доверия от жителей региона, согласно данным министерства социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. Отмечается, что большая часть звонков поступила от детей и подростков.

Квалифицированные специалисты, включая профессиональных психологов, обученных в дистанционном консультировании, отвечают на эти звонки. Как отмечает Правительство Тамбовской области, оказываемая помощь является бесплатной и анонимной, и каждый желающий может воспользоваться ею, позвонив по телефону 8-800-2000-122.

Психологи предоставляют свою помощь в различных ситуациях, связанных с семейным неблагополучием, стрессовыми состояниями у детей и подростков, а также при необходимости защиты прав детей и укрепления семейных отношений.

Важно отметить, что телефон доверия работает в рамках Десятилетия детства, объявленного указом Президента России Владимира Путина на период с 2018 по 2027 годы.
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