Единовременные выплаты ко Дню Победы получат свыше четырёх тысяч человек 0 Более четырех тысяч жителей Тамбовской области получат денежные выплаты от правительства в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона, Максим Егоров, подписал соответствующее постановление.

В Тамбовской области прошло несколько крупных спортивных соревнований 0 Многие жители Тамбовской области провели продолжительные майские выходные в спортивном режиме, посетив множество турниров и соревнований. Юные футболисты сразились в зональном этапе Первенства Союза федераций футбола "Центр" среди команд спортивных школ на стадионе "Локомотив". Воспитанники

На детский телефон доверия поступило 1390 звонков за прошлый год 0 Почти 13 лет на общероссийском детском телефоне доверия 8-800-2000-122 принимаются звонки от жителей. В 2023 году только в Тамбовской области на телефон поступило 1390 обращений. Из этого числа 1125 звонков были зафиксированы от детей и подростков.

Под Тамбовом на трассе «Каспий» пьяный водитель врезался в столб 0 В Тамбовской области произошло серьезное ДТП на трассе Р-22 «Каспий», в котором участвовал нетрезвый водитель. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, но оба виновника получили травмы.

В Тамбовской области запретили полёты дронов 9 мая 0 Власти Тамбова внедрили запрет на использование беспилотников в местах проведения массовых мероприятий 9 мая в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения правонарушений, заявили представители регионального правительства.

На доделку дворов по программе «Дворы Тамбовщины» выделят 38 млн рублей 0 С целью завершения работ по благоустройству дворов в рамках программы «Дворы Тамбовщины» власти Тамбова планируют направить дополнительные 38 миллионов рублей. Эта сумма включена в муниципальный бюджет в рамках городской программы "Формирование современной городской среды". Подрядчика для

Стартовала программа туристических походов по региону 0 6 мая глава Тамбовской области Максим Егоров запустил программу туристических походов по региону. В рамках этой программы активисты центра детско-юношеского туризма отправились в четырехдневный поход на байдарках и катамаранах по реке Воронеж в Липецкую область. Всего на восьми байдарках участвует

Трёх студентов будут судить за жестокое убийство кота 0 В Октябрьском районе прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу о жестоком обращении с котом, который был избит до смерти троими пьяными студентами в одной из квартир в Тамбове в январе. В процессе распития алкоголя молодые люди загнали животное в угол и начали избивать. Кот

Несмотря на протест горожан власти Котовска демонтировали памятник герою-красноармейцу 0 В городе Котовске был демонтирован бюст знаменитого командира Красной армии Григория Котовского - героя Гражданской войны. Памятник был установлен в сквере перед Домом детского творчества в 1981 году, чтобы отметить столетний юбилей комбрига.

В Тамбовской области открыли музей Российского военно-исторического общества 0 В Тамбове было проведено торжественное открытие первой в России музейной экспозиции, посвященной Российскому военно-историческому обществу (РВИО). Музей расположен на базе музейно-выставочного центра Тамбовской области.

В Тамбовской области ожидаются заморозки 0 По данным Тамбовского Центра Гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, утром 7 и 8 мая на территории региона ожидаются заморозки, при которых температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов. Прогнозируется возможное возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня на

Прохождение войск 9 мая можно будет увидеть только онлайн 0 В этом году, празднование Дня Победы на площади Ленина в Тамбове пройдет без зрителей. Вместо этого будет организована онлайн-трансляция, чтобы желающие могли увидеть прохождение войск Тамбовского гарнизона. Трансляция будет доступна на сайте Правительства Тамбовской области, а также в группе

Решается вопрос о возмещении ущерба из-за загрязнения пруда Репного в Уваровском районе 0 По информации, полученной от представителей межрегиональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина, прокуратура провела проверку по факту загрязнения пруда Репный в Уваровском районе в результате попадания нечистот в водоем вместе с талыми водами.

Тамбовским дачникам напомнили про вывоз мусора 0 С началом активного дачного сезона вновь актуальным становится вопрос вывоза мусора с территории СНТ. Региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО "Тамбовская сетевая компания" напоминает жителям региона, и особенно дачникам, о необходимости заключения договора на вывоз ТКО с

Обновят триптих «Стена Памяти» в Тамбове 0 В парке 40-летия Победы в городе Тамбове скоро обновят триптих «Стена Памяти». Этот мемориал был установлен в 2015 году и состоит из трех частей: «Милосердие», «Зоя» и «Хлеб — фронту». Он содержит 17 тысяч фотографий, включая снимки из семейных архивов тамбовчан, школьных и краеведческих музеев, и

Власти подтвердили массовую вырубку в Пригородном лесу 0 Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров направил обращение в администрацию города Тамбова, выразив свою озабоченность по поводу массовой вырубки леса в Пригородном лесу в районе гостиницы «Амакс».

Общественность контролирует процесс ремонта школ в области 0 По указанию главы региона, Максима Егорова, были созданы группы общественных рабочих, состоящих из жителей территорий, депутатов всех уровней, родителей и педагогов, которые осуществляют мониторинг качества и сроков выполнения работ. По данным Министерства образования и науки области, работы на

Российский Союз ветеранов Афганистана в Мичуринске продолжает активную военно-патриотическую работу 0 Одним из самых важных направлений в работе Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» является военно – патриотическая работа с молодежью. Организация много лет занимается этой деятельностью и, наряду с

Бывший глава администрации Тамбова Александр Бобров стал участником СВО 0 Предыдущий глава администрации Тамбова, Александр Бобров, в настоящее время служит в добровольческом корпусе, которым руководит полковник Алексей Кондратьев.

Яровыми в регионе засеяно более 600 тысяч гектаров полей 0 Согласно пресс-службе регионального Правительства, глава Тамбовской области Максим Егоров на оперативном совещании поручил местным аграриям выполнить все взятые на себя обязательства по проведению весенней посевной кампании. На данный момент яровыми культурами засеяно более 600 тысяч гектаров