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На детский телефон доверия поступило 1390 звонков за прошлый год
Почти 13 лет на общероссийском детском телефоне доверия 8-800-2000-122 принимаются звонки от жителей. В 2023 году только в Тамбовской области на телефон поступило 1390 обращений. Из этого числа 1125 звонков были зафиксированы от детей и подростков.
Деятельность службы в Тамбовской области контролируется специалистами центра "Забота". Прием звонков осуществляется исключительно квалифицированными психологами, прошедшими обучение дистанционному консультированию.
Детский телефон доверия руководствуется главными принципами - конфиденциальностью и бесплатностью. Чаще всего звонят дети и подростки в возрасте от 12 до 18 лет с вопросами, связанными с одиночеством, досугом, скукой и взаимоотношениями со сверстниками, и запрашивают психологическую помощь.
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Почти 13 лет на общероссийском детском телефоне доверия 8-800-2000-122 принимаются звонки от жителей. В 2023 году только в Тамбовской области на телефон поступило 1390 обращений. Из этого числа 1125 звонков были зафиксированы от детей и подростков.
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