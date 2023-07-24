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Участникам СВО хотят бесплатно предоставят земельные участки
На заседании комитета по аграрным вопросам депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в регзакон о регулировании земельных отношений в Тамбовской области. Этот законопроект был разработан в рамках распоряжения президента Российской Федерации, направленного на обеспечение дополнительной социальной поддержки военнослужащим и их семьям.
Предложение заключается в том, чтобы расширить круг лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земли в собственность. В список включаются военнослужащие, заключившие контракт на добровольческую службу или службу в войсках национальной гвардии РФ, а также лица с высокими званиями полиции. Кроме того, к данной категории относятся лица, награжденные орденами Российской Федерации за проявленные в ходе участия в специальной военной операции заслуги, а также ветераны боевых действий и члены семей погибших военнослужащих.
Кроме того, комитет рассмотрел предложение о внесении изменений в статью 7 регионального закона о регулировании земельных отношений в Тамбовской области. Этот законопроект также рекомендован к принятию в целом областной Думой на втором чтении.
Фото: tambovoblduma.ru
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