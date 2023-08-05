Жители многоэтажки жалуются на то, что управляющая компания их «не отпускает» Комментариев: 0



Планировалось, что переход состоится 1 сентября, однако, за несколько дней до этой даты, жители были ошеломлены узнав, что переход не состоится, так как большинство проголосовало за то, чтобы остаться с «Миром». Еще более удивительным фактом оказалось то, что в протоколе собрания, которое состоялось в августе, указывалось, что за «Мир» проголосовали уже 70% собственников. Однако жильцы обнаружили, что их подписи были подложены, и кто-то решил за них.



В дальнейшем стало ясно, что организаторы собрания сами не знали, что собирали его. К тому же, никто не видел объявлений или уведомлений о новом собрании. Курьезом стало то, что в списке подписавших присутствовал человек, долгое время находившийся на передовой СВО, и очевидно, что он не мог быть на собрании.



В настоящее время жильцы планируют защищать свои права и намерены обратиться в полицию и прокуратуру с заявлением о фальсификации документов. Жильцы многоэтажного дома №213В на улице Мичуринской в городе Тамбове подозревают управляющую компанию «Мир» в фабриковании документов. По информации, предоставленной журналистам издания «Блокнот Тамбов», в конце июня текущего года на собрании жильцов было принято решение сменить прежнюю управляющую компанию «Мир» на другую - «Город 68». 66% собственников жилья проголосовали за переход к новой компании.Планировалось, что переход состоится 1 сентября, однако, за несколько дней до этой даты, жители были ошеломлены узнав, что переход не состоится, так как большинство проголосовало за то, чтобы остаться с «Миром». Еще более удивительным фактом оказалось то, что в протоколе собрания, которое состоялось в августе, указывалось, что за «Мир» проголосовали уже 70% собственников. Однако жильцы обнаружили, что их подписи были подложены, и кто-то решил за них.В дальнейшем стало ясно, что организаторы собрания сами не знали, что собирали его. К тому же, никто не видел объявлений или уведомлений о новом собрании. Курьезом стало то, что в списке подписавших присутствовал человек, долгое время находившийся на передовой СВО, и очевидно, что он не мог быть на собрании.В настоящее время жильцы планируют защищать свои права и намерены обратиться в полицию и прокуратуру с заявлением о фальсификации документов.



