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В Тамбовской области собрали более двух миллионов тонн зерна

Сегодня, 09:36
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В Тамбовской области собрали более двух миллионов тонн зернаАграрии Тамбовской области собрали более двух миллионов тонн зерна.

Уборка урожая зерновых и зернобобовых культур охватила почти половину всей площади. Показатель урожайности составил 45,2 центнера с гектара, что превысило результаты предыдущего года.

В разных районах региона были различные темпы уборки: в Уваровском округе удалось собрать урожай с 67% площадей, в Жердевском — с 60%, в Бондарском — с 59%, в Ржаксинском — с 53%, а в Сампурском — с 52% площадей.

Фото: Алексей Бучнев / Архив ТОП68
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