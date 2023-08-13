|
|
В Тамбовской области собрали более двух миллионов тонн зерна
Аграрии Тамбовской области собрали более двух миллионов тонн зерна.
Уборка урожая зерновых и зернобобовых культур охватила почти половину всей площади. Показатель урожайности составил 45,2 центнера с гектара, что превысило результаты предыдущего года.
В разных районах региона были различные темпы уборки: в Уваровском округе удалось собрать урожай с 67% площадей, в Жердевском — с 60%, в Бондарском — с 59%, в Ржаксинском — с 53%, а в Сампурском — с 52% площадей.
Фото: Алексей Бучнев / Архив ТОП68
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Аграрии Тамбовской области собрали более двух миллионов тонн зерна.
Министерство экологии Тамбовской области объявило конкурс на выполнение работ по очистке участка реки Студенец от Рассказовского шоссе до устья в районе дачных массивов. Начальная стоимость предполагаемых работ составляет 4,9 миллиона рублей. Результаты аукциона будут подведены к 22 августа.
В Моршанском районе Тамбовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое человек погибли, а еще один был доставлен в больницу с различными травмами.
В настоящее время ведется расследование инцидента по факту жестокого обращения с животными.
Одна из жительниц Тамбова обратилась к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину, с вопросом о том, что капитальный ремонт многоквартирного дома на улице Гагарина, 147, не был проведен.
«Спартак»из Тамбова завершил вничью гостевой матч с обнинском «Квантом» в четвёртом туре LEON — Первенства по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б».
Планы по завершению ремонта на объекте культурного наследия, а именно в здании Тамбовского музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова, вновь подверглись пересмотру. Соответствующую информацию о переносе сроков можно прочитать в комментариях, опубликованных на официальной странице
Доктор медицинских наук, профессор Павел Савилов призвал ужесточить контроль при поступлении продуктов питания в магазины в своем интервью изданию «ПРАВО68», где обсуждается тема выявления в мясной продукции отечественных предприятий содержания остатков лекарственных препаратов.
В первом полугодии текущего года объем розничной торговли в Тамбовской области уменьшился на 5%, достигнув отметки в 117 миллиардов рублей. Согласно информации, предоставленной Тамбовстатом, продажи пищевых товаров, включая напитки и табачные изделия, сократились на 4,9% по сравнению с аналогичным
Сотрудники МБУ "Дирекция городского хозяйства" сегодня провели очередную операцию по дератизации на улице Сабуровской в Тамбове. Ранее в этом районе, около жилого комплекса, мусорной площадки и гаражного кооператива, были обнаружены крысы.
В Чакино, что находится в Ржаксинском районе, снова выставлено на аукцион здание бывшего учебного корпуса сельскохозяйственного техникума. Начальная ставка составляет 10,7 миллиона рублей. В данную сумму не включена стоимость земельного участка, где находится данное здание. Предложения по цене
Жители Пригородного леса продолжают борьбу за сохранение последних участков леса от застройки. Местные жители настаивают на необходимости сохранения статуса рекреационной зоны для спорных земельных участков в Пригородном лесу, которые хотят застроить и просят властей вмешаться в ситуацию.
В рамках национального проекта "Жильё и городская среда", планируется провести значительные инфраструктурные изменения в микрорайоне Северный Тамбова. По данным официальных источников, в пределах улиц Архитектурная — Веселая будут созданы четыре новых автомобильных дороги. Особое внимание уделяется
Общественные обсуждения проекта по переработке птичьего помёта с производственных площадок ОАО «Токарёвская птицефабрика» в органическое удобрение начались в Инжавинском округе Тамбовской области. Проект был назван «новой технологией», но общественники утверждают, что инициаторы предлагают нечто не
Тамбовская область является неблагополучным регионом по бешенству животных. Среди видов, которые заболели в текущем году, можно выделить лис, собак, кошек и также мелкий рогатый скот.
В предстоящие два дня, то есть 11 и 12 августа, ожидается повышение температуры воздуха в Тамбовской области до уровня 30-32°.
Управление Россельхознадзора в Рязанской и Тамбовской областях выявило инцидент, связанный с поставками поддельной молочной продукции в одно из учреждений социального обслуживания в Тамбовском районе.
Тамбовская клиника инфекционных заболеваний столкнулась с нехваткой медицинских помещений, что на данный момент является критической проблемой, не соответствующей действующим гигиеническим стандартам, объявило региональное управление здравоохранения. Текущее состояние здания требует проведения
Мичуринской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ ) в отношении директора МБУК «Парк культуры и отдыха».
На протяжении 1,3 километра улицы Свободной в Тамбове активно ведутся ремонтные работы. На текущий момент выполнено 75% общего объема работ. Важные этапы, такие как обустройство пешеходных и технических тротуаров, а также установка бордюрного камня, уже успешно завершены.
В городе Рассказово открылся новый парк семейного отдыха под названием "Дунайчик", и в его торжественной церемонии открытия принял участие Максим Егоров.