Жители дома № 4 по ул. Володарского: «Нас не хотят слушать и оставляют на произвол судьбы» Комментариев: 0



Согласно распоряжению администрации города Тамбова, специалисты уже в четвертый раз осуществляют демонтаж бетонного блока, расположенного на дороге.



Тамбовчане хотели предотвратить демонтаж блоков, которые имеют значительное значение для обеспечения безопасности местных жителей, препятствуя тем самым превращению внутреннего двора в проезжую часть.



При этом ранее в тех же целях там были установлены специальные дорожные знаки, которые гражданам не помогли, машины не обращают на них внимание. Жители даже проводили сход, правда, на него не пришли чиновники из администрации города.



«Это безобразие, нас не хотят слушать и оставляют на произвол судьбы! Пятьдесят лет при советской власти блок стоял и никому не мешал, а убирать взялись почему-то только два года назад!», – возмущается местная жительница Светлана.



По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова проблема существует не первый месяц. Причем блоки не блокируют проезды в другие дома.



«Я неоднократно обозначал проблему перед руководством администрации города, как путем направления запросов, так и на заседаниях Думы, но проблема не решается. Вопрос: чего добивается власть - столкновения с местными жителями или трагедии, если произойдет ДТП?», - отмечает Александров. 17 августа жители дома №4 на улице Володарского в Тамбове вышли во двор с целью защитить своё законное право на безопасное проживание в своем доме.Согласно распоряжению администрации города Тамбова, специалисты уже в четвертый раз осуществляют демонтаж бетонного блока, расположенного на дороге.Тамбовчане хотели предотвратить демонтаж блоков, которые имеют значительное значение для обеспечения безопасности местных жителей, препятствуя тем самым превращению внутреннего двора в проезжую часть.При этом ранее в тех же целях там были установлены специальные дорожные знаки, которые гражданам не помогли, машины не обращают на них внимание. Жители даже проводили сход, правда, на него не пришли чиновники из администрации города.– возмущается местная жительница Светлана.По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова проблема существует не первый месяц. Причем блоки не блокируют проезды в другие дома.отмечает Александров.



