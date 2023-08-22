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Опрос: РСХБ выяснил любимый цвет и вкус яблок россиян

Вчера, 18:04
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Опрос: РСХБ выяснил любимый цвет и вкус яблок россиянЯблоко – один из древнейших плодов, который выращивают на протяжении уже 5 тысяч лет. При этом, если в дореволюционной России яблоки были привилегией обеспеченных слоев населения и деликатесом, сегодня это самый потребляемый в стране фрукт. РСХБ узнал, что большинство россиян предпочитают яблоки красного цвета, а также отдают предпочтение фруктам, выращенным фермерами. Данная отрасль садоводства является приоритетной в развитии сельского хозяйства Тамбовской области на ближайшие годы.

Россияне признались, что в яблочный сезон (с августа по сентябрь) чаще всего съедают 1-2 яблока в день (об этом заявили 43% респондентов). При этом каждый четвертый опрошенный может съесть больше двух яблок в день в последней декаде августа – первой декаде сентября (28% ответов). 20% россиян даже в сезон перекусывают яблоками реже – 1 фрукт в неделю. И только 9% ответивших включают яблоки в свой рацион несколько раз в месяц.

Бренд «Мичуринское яблоко» объединяет всю яблочную продукцию, выращиваемую на территории Тамбовской области. Наличие в Мичуринске и Мичуринском районе крупных научных и учебных учреждений, а также крупнейших в регионе предприятий возделывания и переработки сельскохозяйственной продукции обеспечивает высоконаучный подход к выращиванию сельскохозяйственных культур и производство натуральных продуктов здорового питания. Неудивительно, что в 2020 году именно тамбовский бренд «Мичуринские яблоки» стал победителем в номинации «Попробуй, полюбишь» первого национального конкурса «Вкусы России».

Большинство россиян планировали встречать Яблочный Спас с фермерскими яблоками (такой ответ дали 44% опрошенных). 41% респондентов хотели приобрести фрукты в магазине у дома, а на столе у 15% участников должны были быть яблоки, выращенные своими руками.

Приобрести продукцию тамбовских садоводов можно на ведущем интернет-магазине фермерской еды Своё Родное. Так, например, на платформе представлена продукция крупнейшего предприятия АО «Дубовое». На протяжении более 90 лет оно специализируется на производстве плодов и ягод и является одним из ведущих хозяйств Тамбовской области в отрасли садоводства. Руководит предприятием Валерий Черкашин, который вот уже 44 года является генеральным директором хозяйства. Ежегодно продукция АО «Дубовое» получает высокие награды на престижных Российских и международных конкурсах, таких как «Всероссийская выставка День садовода», «Golden Autumn» и др.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.

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Опрос: РСХБ выяснил любимый цвет и вкус яблок россиян

Вчера, 18:04
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