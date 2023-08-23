Экологи обратились к Максиму Егорову по «новому» объекту утилизации помёта в Инжавинском округе Комментариев: 0



В своем обращении Григорьев напомнил о том, что в начале текущего года на одном из экологических советов области Максим Егоров поднял важный вопрос о необходимости эффективной утилизации побочных продуктов животноводства, отметив, что баланс между продовольственной безопасностью и заботой об экологии является важным аспектом. Однако на протяжении этого времени не было предпринято значимых действий для радикального улучшения ситуации, по мнению общественного деятеля.



Это отсутствие шагов объясняется нежеланием предприятий действительно решать проблему. Например, «Токарёвская птицефабрика» планирует преподнести существующую систему утилизации помета как инновационную технологию, превращая его в удобрение. Однако на практике здесь нет ничего новаторского. Этот метод уже долгое время используется, приводя к выбросу вредных веществ в атмосферу и окружающую среду.



Андрей Григорьев предлагает рассмотреть иновационные методы утилизации побочных продуктов животноводства, которые минимизируют негативные выбросы и могут обеспечивать производство тепловой и электрической энергии. Он подчеркнул, что Тамбовская область имеет все необходимые ресурсы для внедрения таких подходов.



«Некоторые говорят, что Инжавино — это тамбовская Швейцария, но я убеждён, что наша Тамбовская земля гораздо круче любых других территорий, и мы обязаны её сохранить», — заявил Григорьев, попросив Максима Егорова лично подключиться к решению проблемы. Экологический активист Андрей Григорьев выступил с видеообращением к главе Тамбовской области Максиму Егорову, в связи с вопросами, касающимися утилизации побочных продуктов животноводства.В своем обращении Григорьев напомнил о том, что в начале текущего года на одном из экологических советов области Максим Егоров поднял важный вопрос о необходимости эффективной утилизации побочных продуктов животноводства, отметив, что баланс между продовольственной безопасностью и заботой об экологии является важным аспектом. Однако на протяжении этого времени не было предпринято значимых действий для радикального улучшения ситуации, по мнению общественного деятеля.Это отсутствие шагов объясняется нежеланием предприятий действительно решать проблему. Например, «Токарёвская птицефабрика» планирует преподнести существующую систему утилизации помета как инновационную технологию, превращая его в удобрение. Однако на практике здесь нет ничего новаторского. Этот метод уже долгое время используется, приводя к выбросу вредных веществ в атмосферу и окружающую среду.Андрей Григорьев предлагает рассмотреть иновационные методы утилизации побочных продуктов животноводства, которые минимизируют негативные выбросы и могут обеспечивать производство тепловой и электрической энергии. Он подчеркнул, что Тамбовская область имеет все необходимые ресурсы для внедрения таких подходов.— заявил Григорьев, попросив Максима Егорова лично подключиться к решению проблемы.



