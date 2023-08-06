В Инжавинском районе хотят создать крупнейшую площадку для переработки куриного помёта Комментариев: 0



Как говорится в проекте: птицеводческое предприятие ОАО "Токарёвская птицефабрика" сталкивается с ростом объёмов производства мяса птицы, что приводит к увеличению количества отходов, включая куриный помёт. Ранее этот помёт классифицировался как опасный отход третьего класса, но сейчас его рассматривают как "побочный продукт животноводства", который требует обязательной специальной утилизации или переработки.



Если помёт не подвергается специальным процессам компостирования, просушки, дезинфекции и т.д. перед складированием на поля или земли сельхозназначения, он может нанести значительный вред плодородному слою почвы и стать источником инфекции и опасных веществ в качестве продуктов разложения, таких как сульфиды, кислоты, бензопирролы, сераорганические соединения, фенолы, бензохиноны, 2,6-дитретбутилкрезол. Поэтому авторы проекта предлагают перерабатывать отходы птицеводства с получением органического удобрения "БиокомпостЭКО".



Предполагаемый процесс утилизации разбит на три стадии: создание бурта, твёрдофазное окисление органических компонентов и биотермическая подготовка (компостирование), а также временное накопление готового органического удобрения (Биокомпоста) перед его отгрузкой потребителям. Каждая стадия включает несколько операций.



Несмотря на то, что переработка помёта выглядит как полезная идея с точки зрения сохранения окружающей среды, экологи призывают учитывать и экологические издержки этого процесса. Анализ показывает возможные объёмы источников загрязнения атмосферы при применении технологии утилизации помётно-подстилочной массы, основанные на компостировании. Эти источники включают площадку для складирования пометно-подстилочной массы, подъезжающий грузовой автотранспорт, гараж и дезбарьер. Суммарное количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу за период осуществления технологии, составит 381 тонн ежегодно.



Например, площадка для складирования пометно-подстилочной массы (источник 6001), выбрасываемые вещества: метан, аммиак, сероводород, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, этантиол, метиламин.



Существует мнение, что необходимо рассмотреть более современные варианты утилизации куриного помёта, предлагаемые экологами-общественниками. Решение по данному проекту должно учитывать мнение жителей Тамбовской области, которые могут высказать свои точки зрения на общественных обсуждениях, материалы которых размещены В Инжавинском районе сейчас проходят обсуждения проекта, касающегося запуска объекта по переработке птичьего помёта в органическое удобрение. Проект получил название "Технология Утилизации помётоподстилочной массы птицеводческого предприятия с получением органического удобрения" и должен пройти экологическую экспертизу перед началом строительства и вводом объекта в эксплуатацию. Этот объект будет размещен на территории, которая сейчас является муниципальным округом, ранее известным как Инжавинский район. Предполагаемое место строительства находится недалеко от населенных пунктов.Как говорится в проекте: птицеводческое предприятие ОАО "Токарёвская птицефабрика" сталкивается с ростом объёмов производства мяса птицы, что приводит к увеличению количества отходов, включая куриный помёт. Ранее этот помёт классифицировался как опасный отход третьего класса, но сейчас его рассматривают как "побочный продукт животноводства", который требует обязательной специальной утилизации или переработки.Если помёт не подвергается специальным процессам компостирования, просушки, дезинфекции и т.д. перед складированием на поля или земли сельхозназначения, он может нанести значительный вред плодородному слою почвы и стать источником инфекции и опасных веществ в качестве продуктов разложения, таких как сульфиды, кислоты, бензопирролы, сераорганические соединения, фенолы, бензохиноны, 2,6-дитретбутилкрезол. Поэтому авторы проекта предлагают перерабатывать отходы птицеводства с получением органического удобрения "БиокомпостЭКО".Предполагаемый процесс утилизации разбит на три стадии: создание бурта, твёрдофазное окисление органических компонентов и биотермическая подготовка (компостирование), а также временное накопление готового органического удобрения (Биокомпоста) перед его отгрузкой потребителям. Каждая стадия включает несколько операций.Несмотря на то, что переработка помёта выглядит как полезная идея с точки зрения сохранения окружающей среды, экологи призывают учитывать и экологические издержки этого процесса. Анализ показывает возможные объёмы источников загрязнения атмосферы при применении технологии утилизации помётно-подстилочной массы, основанные на компостировании. Эти источники включают площадку для складирования пометно-подстилочной массы, подъезжающий грузовой автотранспорт, гараж и дезбарьер. Суммарное количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу за период осуществления технологии, составит 381 тонн ежегодно.Например, площадка для складирования пометно-подстилочной массы (источник 6001), выбрасываемые вещества: метан, аммиак, сероводород, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, этантиол, метиламин.Существует мнение, что необходимо рассмотреть более современные варианты утилизации куриного помёта, предлагаемые экологами-общественниками. Решение по данному проекту должно учитывать мнение жителей Тамбовской области, которые могут высказать свои точки зрения на общественных обсуждениях, материалы которых размещены на сайте администрации Инжавинского района.



