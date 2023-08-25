|
|
В Тамбовском округе стартовал спортивно-туристический маршрут «Галдымские челны»
В Тамбовском муниципальном округе стартовал спортивно-туристический маршрут "Галдымские челны", который изначально планировался на июль, но был временно приостановлен из-за ограничений. Официальное открытие этого мероприятия состоялось на живописном пляже у Татаново.
Участники сплава, используя шесть байдарок, собираются преодолеть водную трассу протяженностью 18 километров. Маршрут рассчитан на три дня.
Проект под названием "Галдымские челны" был признан одним из лучших на региональной площадке форума молодежных инициатив в области туризма.
Фото: администрация Тамбовского района
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Тамбовском муниципальном округе стартовал спортивно-туристический маршрут "Галдымские челны", который изначально планировался на июль, но был временно приостановлен из-за ограничений. Официальное открытие этого мероприятия состоялось на живописном пляже у Татаново.
На этой неделе администрация городского округа Тамбов решила демонтировать бюст В.И. Ленина, который стоял перед домом культуры в поселке Покрово-Пригородное,. Это решение было обосновано предстоящим благоустройством территории. Сам бюст перенесли в музей истории тамбовского колхоза имени В. И.
Россельхозбанк отменяет комиссию за выпуск карты UnionPay – наиболее популярного расчётного средства у россиян за границей.
Экологический активист Андрей Григорьев выступил с видеообращением к главе Тамбовской области Максиму Егорову, в связи с вопросами, касающимися утилизации побочных продуктов животноводства.
Региональное управление Роспотребнадзора приняло решение об ограничении возможности купания на десяти пляжах Тамбовской области из-за обнаружения недопустимых значений показателей качества воды по микробиологическим парам. Новые меры направлены на обеспечение безопасности отдыхающих.
24 августа 2023 года в комнате «Боевой славы» Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» состоялось заседание межкомиссионой рабочей группы по делам ветеранов под председательством генерал – майора в отставке,
В результате проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники Управления ФСБ по Тамбовской области пресекли незаконную деятельность начальника одного из учреждений исправительной системы УФСИН, которого подозревают в превышении своих служебных полномочий.
ООО «РКС-Тамбов» информирует о намечающейся проведении регулярной профилактической промывке тупиковых участков водопроводных линий. В связи с этим жители Тамбова рекомендуются к соблюдению мер предосторожности и прокипячиванию воды перед употреблением из-под крана. Профессиональные эксперты
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина в лице ректора Павла Моисеева и Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» под руководством Дмитрия Кребса заключили соглашение о партнёрстве.
В Тамбовской области в разгаре уборочная кампания. Россельхозбанк продолжает активную поддержку труда аграриев, выдав им на сезонные работы в 2023 году 3,2 млрд рублей.
В Тамбовской области планируется провести анализ готовности систем к предстоящему отопительному сезону. По результатам этой проверки, организации, занимающиеся теплоснабжением, а также местные власти, будут выдавать паспорта, подтверждающие готовность к зимнему периоду.
Тамбовский клуб ФК «Спартак» завершил своё выступление в FONBET-Кубке России. На своём домашнем стадионе в рамках второго раунда отборочных матчей турнира Пути Регионов команда из Тамбова уступила со счётом 1:3 команде «Динамо-Брянск».
Филиал "Цнинская шлюзовая система" управления "Центррегионводхоз" и компания "Стинэк" договорились о расторжении контракта на проведение капитального ремонта моста-плотины через реку Цна вблизи Тамбова. Причины этого решения не раскрываются в предоставленных документах.
Яблоко – один из древнейших плодов, который выращивают на протяжении уже 5 тысяч лет. При этом, если в дореволюционной России яблоки были привилегией обеспеченных слоев населения и деликатесом, сегодня это самый потребляемый в стране фрукт. РСХБ узнал, что большинство россиян предпочитают яблоки
На ежегодной региональной Августовской педагогической конференции были обсуждены вопросы о создании единого образовательного пространства на новых территориях России. Участники мероприятия включали в себя делегацию педагогов из Новоайдарского района ЛНР. Максим Егоров выступил на роли эксперта и
В Тамбове стартовал первый в России фестиваль мурал-искусства, посвященный уличному творчеству.
Рейтинг наилучших образовательных учреждений Тамбовской области по успешному поступлению их выпускников в ведущие российские университеты в 2023 году был опубликован рейтинговым агентством RAEX ("РАЭКС-Аналитика"). В этом списке представлены выдающиеся школы, расположенные в 85 субъектах России. В
Планируется создание новых краеведческих музеев в трех муниципальных образованиях Тамбовской области.
Сегодня жители Тамбова, так же как и жители других регионов нашей страны, отмечают День государственного флага Российской Федерации, торжественные мероприятия прошли у здания Правительства Тамбовской области. Этот праздник был установлен по указу президента в 1994 году.
Россельхознадзор внес предостережение в отношении ООО «МПК «Турмясово», которое занимается производством мяса и полуфабрикатов. Это связано с фактом выявления изменения установленных сроков годности для мясной продукции, выпускаемой фирмой.
Согласно информации, предоставленной региональным министерством сельского хозяйства, аграрии Тамбовской области успешно справились с уборкой урожая. Вчера было зафиксировано, что они намолотили целых три миллиона тонн зерна. Настоящее время также говорит о том, что уборочные работы завершены на