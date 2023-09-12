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Прокуратура выявила отсутствие маневренного жилого фонда в ряде муниципалитетов
Прокуратура Тамбовского района завершила проверку в отношении выполнения прав жителей аварийных домов органами местного самоуправления и выявила серьезные нарушения.
Исследование показало, что в сельских поселениях Малиновского, Селезнёвского, Комсомольского, Горельского и Донского районов не существует маневренного жилого фонда, что делает невозможным предоставление временного жилья нуждающимся гражданам. Более того, администрации этих сельсоветов не предпринимают никаких действий для создания такого жилого фонда.
Для принуждения администраций сельских поселений к устранению выявленных нарушений пришлось обратиться в суд. Суд вынес решение в пользу прокуратуры, признавая её иски законными и обоснованными, требующими полного удовлетворения.
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Прокуратура Тамбовского района завершила проверку в отношении выполнения прав жителей аварийных домов органами местного самоуправления и выявила серьезные нарушения.
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