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Аграриям компенсируют затраты на обучение специалистов
Сегодня, 09:12
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Сельхозпроизводителям будут возмещены расходы на обучение и стажировку специалистов на общую сумму 4,3 миллиона рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов. Эту информацию предоставили в Министерстве сельского хозяйства Тамбовской области.
Согласно этой инициативе, сельхозпредприятиям предоставляется компенсация до 90% реальных затрат, понесенных в рамках заключенных учебных и стажировочных соглашений с Мичуринским Государственным аграрным университетом и другими образовательными учреждениями. На данный момент уже выплачены компенсации по 24 учебным соглашениям и 46 соглашениям о стажировке.
Эти выплаты осуществляются в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", одним из основных направлений которой является обеспечение агропромышленного комплекса региона квалифицированными специалистами.
Учебное соглашение заключается между будущим или текущим сотрудником и его работодателем, и оно направлено на повышение квалификации или профессиональное обучение в данной организации. Этот механизм позволяет организациям поддерживать рост квалификации своих работников и переподготавливать их в зависимости от потребностей. Такие соглашения дают работодателям уверенность в наличии квалифицированных кадров в будущем.
Производственная стажировка представляет собой практическую часть учебного процесса, целью которой является подготовка квалифицированных рабочих и специалистов. Обычно эта стажировка проводится на различных предприятиях в реальных условиях успешных сельскохозяйственных предприятий.
Фото: Алексей Бучнев (ТОП68)
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