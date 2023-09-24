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Ушла из жизни почётный гражданин города Мичуринска Тамара Воронова

Вчера, 10:08
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Ушла из жизни почётный гражданин города Мичуринска Тамара Воронова23 сентября на 86-м году жизни ушла из этого мира Тамара Воронова, выдающаяся личность в музейной сфере. Она была руководителем Музея-усадьбы народного художника СССР А.М. Герасимова, заслуженным работником культуры Российской Федерации и почетным гражданином города Мичуринска.

Её путь в музейном искусстве начался с работы научным сотрудником в местном краеведческом музее. В середине 1970-х годов она активно участвовала в создании и развитии Дома-музея имени А.М. Герасимова, и она оставалась его руководителем все это время.

Прощание с Тамарой Вороновой намечено на 25 сентября в 10:00 в Ильинском храме города Мичуринска.
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