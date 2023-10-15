Более 300 жителей области досрочно вышли на пенсию 0 Женщины со стажем от 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. В текущем году в Тамбовской области эту возможность воспользовались 326 человек - 267 мужчин и 59 женщин. Эту информацию предоставили в региональном

Имущество строительной компании «Козерог» будет выставлено на торги за 76 млн рублей 0 Конкурсный управляющий Александр Железинский строительной компании "Козерог", установил начальные цены на имущество, которое будет выставлено на аукционе. Независимый оценщик из компании "Воронежстройинформ" оценил 76 лотов на общую сумму 76 миллионов рублей.

Проблема с Пригородным лесом под Тамбовом продолжается усугубляться 0 Несмотря на протесты местных жителей и общественности Тамбовского региона, вопрос, связанный с незаконностью строительства в Пригородном лесу под Тамбовом на участках, принадлежащих лесному фонду, остается актуальным уже несколько лет. В ответ на последний запрос депутата Тамбовской городской Думы

В Тамбове изменится схема движения автобуса № 61 0 С 23 октября в Тамбове будет внесена изменение в маршрут автобуса № 61 "Хлеборобная - Клубная". Общественный транспорт будет следовать по улицам Агапкина, Советская и Запрудная, пропуская заезд на Проектный проезд.

Товарооборот ярмарки в Тамбове превысил 30 миллионов рублей 0 На прошедшей Большой осенней ярмарке в областном центре, которая прошла на минувших выходных у ЛДС "Кристалл" в Тамбове, было зарегистрировано более 21 тысячи посетителей. Этот мероприятие собрало 300 участников - предпринимателей, фермеров и самозанятых из 27 различных городов России и Республики

Жители Тамбовской области стали чаще жаловаться по проблемам ЖКХ 0 Сотрудники Центра управления регионом получили 1286 сообщений от жителей Тамбовской области в период с 6 по 12 октября.

В Тамбовской области пройдет фестиваль «Красная аллея» 0 В Тамбовской области скоро начнется второй ежегодный фестиваль академического симфонического оркестра, который носит имя великого композитора Сергея Рахманинова (6+). Названный "Красная аллея", этот фестиваль запланирован на период с 17 по 22 октября и будет проходить в нескольких локациях, включая

Тамбовский «Спартак» потерпел очередное крупное поражение 0 Футбольный клуб "Спартак" из Тамбова провел свой домашний матч против команды "Космос" из Долгопрудного в рамках 13-го тура LEON-Второй Лиги Дивизиона Б.

В Тамбове произошла очередная коммунальная авария 0 Как сообщает издание «ПРАВО68» в очередной раз обнаружена утечка воды во дворе дома 149а на улице Мичуринской в Тамбове, недалеко от бассейна "Надежда". Вода начинает бить ручьем из-под земли на газоне, после чего переливается через бордюрный камень и разливается по дороге, блокируя проход в

В Мичуринском округе найдены тела четырёх человек 0 13 октября в селе Старое Хмелевое, расположенном в Мичуринском муниципальном округе, были обнаружены четыре тела без явных следов физического насилия. Эту информацию распространила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области.

ТГТУ празднует 65-летие 0 13 октября, Тамбовский государственный технический университет отмечает свое 65-летие. Это важное событие для Тамбовской области, поскольку ТГТУ сыграло значительную роль в развитии региона. За долгие годы своей деятельности университет подготовил тысячи высококвалифицированных технических

В Тамбов вновь нагрянет бабье лето 0 После значительного понижения температуры в Тамбове снова придет теплая осень. В воскресенье ожидается подъем температуры до +19 градусов, но после этого ожидается ухудшение погоды.

Житель Мичуринского округа осуждён за незаконную охоту на косуль 0 При рассмотрении уголовного дела, возбужденного Мичуринской районной прокуратурой, суд признал 41-летнего жителя Мичуринского района виновным в совершении преступления, связанного с незаконной охотой с причинением значительного ущерба, согласно статье 258 часть 2 Уголовного кодекса Российской

Гендиректор строительной фирмы осуждён за мошенничество в особо крупном размере 0 В городе Моршанске глава строительной компании признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации за мошенничество в крупных размерах.

«Волгабас Групп» поставит Тамбову 12 автобусов 0 ООО "Волгабас Групп" из города Владимир получило контракт на поставку 12 автобусов с газовыми двигателями для города Тамбова. Эта компания стала единственным участником аукциона и не снизила начальную цену контракта, которая составляла 173,9 миллиона рублей. Сообщение об этом было опубликовано на

В Тамбове завершился сезон музыкальных вечеров у филармонии 0 Министерство культуры Тамбовской области объявило о завершении сезона музыкальных вечеров у здания филармонии. Ранее, с середины августа, каждую пятницу, субботу и воскресенье, местные и гости города собирались у филармонии, чтобы насладиться музыкой. Во время этих встреч, горожане получили

В Тамбове открыли новый филиал фонда «Защитники Отечества» 0 Филиал Государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" в Тамбовской области открыл новое место для физической и психологической реабилитации ветеранов СВО и членов их семей. Это современное учреждение находится в центре Тамбова, по адресу улица Базарная, дом 104.

Предпринимателя обвинили в присвоении бюджетные деньги на покупку квартир для детей-сирот 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительный акт в рамках уголовного дела, связанного с хищением средств из бюджета. Эту информацию распространила Генеральная прокуратура Российской Федерации. Генеральный директор ООО "Тамбовский мясной двор" Бадр Алоян предстанет перед суд по обвинениям

Начальник филиала «Госсорткомиссии» предстанет перед судом 0 Прокуратура Тамбовской области объявила, что было утверждено обвинительное заключение в рамках уголовного дела, связанного с нарушением должностных обязанностей при предоставлении земельных участков в аренду (согласно части 3 статьи 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации). Обвинение направлено

В Мичуринске открыли мемориальную доску сержанту Горошко Евгению 0 Современная история кует новых героев. Вчерашние мальчишки встали на защиту страны и своего народа, что бы наша жизнь текла мирно и спокойно. Но за чистое небо над головой нам приходится платить немалую цену – на передовой ежедневно гибнут наши бойцы. ММО ТО ООО «РСВА» считает своим долгом