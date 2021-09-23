|
Из-за уменьшения светового дня автобусы станут ходить реже
Вчера, 08:56
Комментариев: 0
Версия для печати
о информации МБУ «Пассажирские перевозки» из-за уменьшения светового дня автобусы по маршрутам №108 «Магистральная – Чистые пруды» и №10 «Центральный рынок – Дом ветеранов» станут ходить реже.
Также напоминаем, что пассажиры в общественном транспорте обязаны использовать медицинские маски.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.