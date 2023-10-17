Озвучены размеры штрафов за склонение к искусственному прерыванию беременности Комментариев: 0



Согласно предложению авторов законопроекта, за принуждение к аборту на территории Тамбовской области будут установлены следующие штрафы: для граждан - от 5 до 10 тысяч рублей, для иностранцев - от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.



Максим Егоров дал пояснение к этой инициативе, отметив, что законопроект стимулирован ростом пропаганды абортов под прикрытием "защиты прав женщин". По его мнению, информация о серьезных последствиях аборта, о необратимости этого решения и о его негативном воздействии на жизнь и здоровье женщины часто умалчивается. Егоров подчеркнул, что целью региональной власти является изменение этой ситуации. Важными ценностями для Тамбовской области являются традиционные семейные ценности, включая желание женщин рожать и воспитывать детей, а также ответственность мужчин за своих близких и семьи. Правительство Тамбовской области опубликовало некоторые аспекты предложенного законопроекта, который нацелен на ограничение практики искусственных абортов на территории региона. Один из ключевых элементов законопроекта - это определение санкций, которые будут применяться в случае нарушения этого запрета.Согласно предложению авторов законопроекта, за принуждение к аборту на территории Тамбовской области будут установлены следующие штрафы: для граждан - от 5 до 10 тысяч рублей, для иностранцев - от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.Максим Егоров дал пояснение к этой инициативе, отметив, что законопроект стимулирован ростом пропаганды абортов под прикрытием "защиты прав женщин". По его мнению, информация о серьезных последствиях аборта, о необратимости этого решения и о его негативном воздействии на жизнь и здоровье женщины часто умалчивается. Егоров подчеркнул, что целью региональной власти является изменение этой ситуации. Важными ценностями для Тамбовской области являются традиционные семейные ценности, включая желание женщин рожать и воспитывать детей, а также ответственность мужчин за своих близких и семьи.



