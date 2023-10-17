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В Тамбовской области хотят запретить склонение к абортам
Вчера, 10:32
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Глава Тамбовской области Максим Егоров представил законопроект «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области» для рассмотрения в Тамбовской областной Думе.
Под данной инициативой подразумевается введение мер, направленных на предотвращение принуждения беременных женщин к аборту с использованием уговоров, предложений, подкупа, обмана или выдвижения иных требований. Согласно авторам законопроекта, подобные давления на женщин, нацеленные на искусственное прерывание беременности, могут представлять угрозу для материнства, отцовства, детства и семейных отношений. Законопроект также предполагает введение административной ответственности за подобные действия.
Помимо этого, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что публичная агитация в пользу абортов под прикрытием "защиты прав женщин", осуществляемая организациями с иностранным финансированием, рассматривается как один из аспектов гибридной войны, направленной против России.
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