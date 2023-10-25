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В Тамбовскую область поставляли колбасу с возбудителем ботулизма
По информации Россельхознадзора ООО «Саратовский МПК «Ресурс» поставило в два магазина крупной продовольственной сети в Тамбовской области полусухую колбасу, содержащую сульфитредуцирующие клостридии. Речь идет о продукции под торговой маркой «Дым Дымыч». «Некоторые штаммы сульфитредуцирующих клостридий могут вызвать у человека кишечные заболевания, характеризующиеся как пищевые токсикоинфекции. Размножению клостридий способствует отсутствие свободного кислорода в толще пищевого продукта, особенно в вакуумной упаковке», -
сообщает Россельхознадзор.
Сульфитредуцирующие клостридии могут являться возбудителем ботулизма.
В сентябре в Тамбовской области мать и дочь умерли, съев колбасу из супермаркета: возбуждено два уголовных дела. Причина смерти еще устанавливается.
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По информации Россельхознадзора ООО «Саратовский МПК «Ресурс» поставило в два магазина крупной продовольственной сети в Тамбовской области полусухую колбасу, содержащую сульфитредуцирующие клостридии. Речь идет о продукции под торговой маркой «Дым Дымыч».
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