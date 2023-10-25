РСХБ - первый банк в России, в котором можно бесплатно оформить сертификат УКЭП в «Госключе» 0 С 26 октября во всех отделениях Россельхозбанка появится возможность всем желающим (не только клиентам банка) абсолютно бесплатно оформить сертификат УКЭП (усиленную квалифицированную цифровую подпись) в мобильном приложении «Госключ» для подписания документов в электронном формате.

Жители села Красивка просят отремонтировать больницу 0 Жители села Красивка Инжавинского муниципального округа бьют тревогу и просят огласки в вопросе ремонта местного врачебного пункта, - сообщает издание «ПРАВО68».

Школу в Майском в Тамбове могут не успеть построить в запланированные сроки 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров, выразил необходимость ускорения темпов строительства школ в микрорайоне Майский и селе Алгасово Моршанского округа.

В Тамбове ужесточат требования к фасадам зданий в центре города 0 На последнем заседании городской думы в Тамбове было одобрено обновление дизайн-кода для исторического центра города. Утвержденные изменения в правилах землепользования и застройки распространяются на здания в исторической части города и на те, которые будут подвергнуты капитальному ремонту или

УФАС выявило нарушения при организации торгов по выбору управляющих компаний 0 Управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) в Тамбовской области получило жалобу относительно действий организатора торгов в рамках проведения конкурса по выбору управляющих организаций, ответственных за управление многоквартирными домами в городе Тамбове. Об этом сообщила

В Тамбовскую область поставляли колбасу с возбудителем ботулизма 0 По информации Россельхознадзора ООО «Саратовский МПК «Ресурс» поставило в два магазина крупной продовольственной сети в Тамбовской области полусухую колбасу, содержащую сульфитредуцирующие клостридии. Речь идет о продукции под торговой маркой «Дым Дымыч».

Главному бухгалтеру ТСЖ из Рассказово вынесен приговор 0 Рассказовская межрайонная прокуратура поддержала обвинение в уголовном суде против бывшей бухгалтерши ТСЖ "Центр". Она была признана виновной в совершении серьезного преступления, а именно, присвоении средств в особо крупном размере, согласно статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это

Тамбовская городская Дума приняла ряд важных решений по льготам 0 Тамбовская городская Дума приняла решение продлить льготы по земельному налогу для участников специальной военной операции на налоговый период 2023 года. Эта мера направлена на поддержку участников военных действий.

В Мичуринске установили новый арт-объект в виде карты 0 В студенческом сквере города Мичуринска был установлен новый арт-объект, представляющий собой макет старинной городской карты начала XX века. Эта инновационная инсталляция позволяет жителям и посетителям города ознакомиться с историческими названиями улиц и площадей, сравнить их с современными, а

В Моршанске появились инновационные пешеходные переходы 0 В Моршанске были введены в эксплуатацию сразу четыре новых проекционных пешеходных перехода, представляющие собой инновационное решение для обеспечения безопасности на дорогах. Эти переходы отличаются от обычных "зебр" тем, что используют проекции для подсветки пешеходных дорожек.

В Тамбовской области хотят заменить 87 лифтов 0 В текущем году в Тамбовской области будет выполнена замена лифтового оборудования в 31 многоквартирном доме в рамках программы капитального ремонта. Из этого числа 26 находятся в Тамбове, четыре в Мичуринске и один в Котовске. Планируется заменить общее количество 87 лифтов в два этапа: 35 до конца

В дорожный фонд области будут поступать штрафы от водителей большегрузов 0 В Тамбовской областной Думе были представлены два законопроекта, связанные с перераспределением средств в пользу регионального дорожного фонда. Один из них касается взимания штрафов за нарушения правил дорожного движения со стороны крупногабаритных транспортных средств, а второй законопроект

И.о. министра соцзащиты Тамбовской области Анна Орехова ушла в отставку 0 Анна Орехова завершила свои обязанности министра социальной защиты и семейной политики в Тамбовской области, как было подтверждено представителями правительства региона порталу "ПроТамбов".

Россельхозбанк принял участие в работе дискуссионной площадки Делового центра в Тамбове 0 Тамбовский региональный филиал Россельхозбанка принял участие в работе Делового центра – традиционной дискуссионной площадки для органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества, программа которого включает актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

В Тамбовской области изменилась мусорная логистика 0 С 1 октября 2023 года свою работу прекратил полигон захоронения ТКО на территории Рассказовского района. Полигон был закрыт на реконструкцию эксплуатирующей его организацией ООО «КомЭк» на срок не менее 7 месяцев (до мая 2024 года). В связи с этим в Тамбовской области была пересмотрена логистика

В Тамбовской области число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза 0 Тамбовстат опубликовал предварительную информацию о естественном движении населения Тамбовской области за январь-август текущего года.

В Тамбове обследуют дома, расположенные рядом с Ж/Д 0 Администрация Тамбова опубликовала уведомление для местных жителей и посетителей города о предстоящем проведении электрификации на участке "Ртищево-Кочетовка" Юго-Восточной железной дороги. Институт "Трансэлектропроект", являющийся филиалом АО "Росжелдорпроект", будет осуществлять проверку жилых

В Тамбове местный житель пытался дать взятку полицейскому по делу об административном правонарушении 0 В поселке Строитель, в здании Отдела полиции №4 Управления Министерства внутренних дел России по городу Тамбов, 21 октября был задержан гражданин, находившийся без работы, по подозрению в передаче взятки сотруднику Патрульно-постовой службы полиции с целью избежать составления административного

Школу № 35 в Тамбове планируют отремонтировать за 244 млн рублей 0 Муниципальное учреждение "Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор" объявило о проведении поиска подрядчика для проведения капитального ремонта школы №35, расположенной на улице Сенько. Начальная стоимость контракта оценивается в размере 243,9 миллионов рублей. Эта информация была

Дорогу «Каспий» — Сукмановка — Жердевка» хотят сдать раньше сроков 0 Глава региона Максим Егоров осуществил осмотр процесса ремонтных работ на автодороге «Каспий» — Сукмановка — Жердевка». Эта дорога оставалась без ремонта в течение более 50 лет, и финансирование на ее восстановление было выделено в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»,