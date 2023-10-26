|
Сегодня в Тамбове ограничат движение у стадиона «Спартак»
Сегодня, 10:38
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня, 28 октября, в Тамбове будут введены временные ограничения на автомобильное движение в районе стадиона "Спартак". Эти меры связаны с проведением футбольного матча чемпионата LEON-Первенства Второй Лиги, сезон 2023, между ФК "Спартак" и ФК "Знамя".
Ограничения на движение и стоянку транспорта будут действовать с 13:00 и до окончания матча:
По четной стороне улицы Советской, начиная от улицы Студенецкой набережной и до улицы Студенецкой.
По нечетной стороне улицы Карла Маркса, начиная от улицы Студенецкой и до улицы Студенецкой набережной.
По четной стороне улицы Студенецкой набережной, начиная от улицы Советской и до улицы Карла Маркса.
В то же время будет временно запрещено движение и стоянка транспорта на участке улицы Студенецкой между улицей Советской и улицей Карла Маркса.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.