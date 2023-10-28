Никто не вышел на торги по развитию ул. Астраханская в Тамбове 0 Администрация Тамбова не смогла найти компанию для осуществления комплексной застройки территории (КРТ) на ул. Астраханская. Это следует из информации, представленной в процессе аукциона.

«Доширак» начнет выпускать муку в Тамбове 0 Структуры, связанные с производством быстроразваривающейся лапши под торговой маркой «Доширак», могут начать выпуск муки в Тамбове, согласно данным ЕГРЮЛ. В конце октября 2023 года компания ООО «Доширак Рус» создала дочернее предприятие - ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания», которое имеет

Имущество городского предприятия МУП «ТИС» распродают с торгов 0 Акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» продолжает приобретать активы муниципального унитарного предприятия «Тамбовинвестсервис». Информация о заключении двух договоров купли-продажи была размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве организатором торгов - ООО

Администрация Тамбова выставила на торги туалет на рынке 0 Администрация Тамбова предоставляет в аренду туалет, который находится на первом этаже Дома быта "Русь". Это помещение, принадлежащее муниципалитету, имеет общую площадь 9,4 квадратных метра. Начальная ставка за аренду составляет 3 144 рубля в месяц. Заявки от потенциальных арендаторов принимаются

ФК «Спартак» обыграл на домашнем поле ФК «Знамя» 0 На стадионе "Спартак" в Тамбове завершилась футбольная встреча в рамках LEON-Первенства Второй Лиги "Дивизион Б" сезона 2023 года между ФК "Спартак" и ФК "Знамя". Команда из Тамбова одержала победу над соперниками из Ногинска со счетом 2:0.

Мужчина, чтобы скрыть своё правонарушение, сделал ложный донос 0 В результате проведения процессуальной проверки было установлено, что 29-летний резидент Петровского района представил ложную информацию в дежурную часть полицейского участка относительно угона своего автомобиля. По данным следствия, он сделал это с намерением скрыть совершенное им правонарушение,

В Тамбове подвели итоги старта отопительного сезона 0 Администрация города Тамбов информирует о проведении рабочего совещания, в котором приняли участие представители поставщиков ресурсов и управляющих компаний. В ходе совещания обсуждались результаты запуска отопления в многоквартирных домах города.

Депутат обозначил на заседании Тамбовской гордумы проблемы с благоустройством дворов 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артем Александров, задал вопрос о причинах задержек в выполнении работ по улучшению городской инфраструктуры главе администрации города Тамбова Максиму Косенкову.

Сегодня в Тамбове ограничат движение у стадиона «Спартак» 0 Сегодня, 28 октября, в Тамбове будут введены временные ограничения на автомобильное движение в районе стадиона "Спартак". Эти меры связаны с проведением футбольного матча чемпионата LEON-Первенства Второй Лиги, сезон 2023, между ФК "Спартак" и ФК "Знамя".

РСХБ - первый банк в России, в котором можно бесплатно оформить сертификат УКЭП в «Госключе» 0 С 26 октября во всех отделениях Россельхозбанка появится возможность всем желающим (не только клиентам банка) абсолютно бесплатно оформить сертификат УКЭП (усиленную квалифицированную цифровую подпись) в мобильном приложении «Госключ» для подписания документов в электронном формате.

Жители села Красивка просят отремонтировать больницу 0 Жители села Красивка Инжавинского муниципального округа бьют тревогу и просят огласки в вопросе ремонта местного врачебного пункта, - сообщает издание «ПРАВО68».

Школу в Майском в Тамбове могут не успеть построить в запланированные сроки 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров, выразил необходимость ускорения темпов строительства школ в микрорайоне Майский и селе Алгасово Моршанского округа.

В Тамбове ужесточат требования к фасадам зданий в центре города 0 На последнем заседании городской думы в Тамбове было одобрено обновление дизайн-кода для исторического центра города. Утвержденные изменения в правилах землепользования и застройки распространяются на здания в исторической части города и на те, которые будут подвергнуты капитальному ремонту или

УФАС выявило нарушения при организации торгов по выбору управляющих компаний 0 Управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) в Тамбовской области получило жалобу относительно действий организатора торгов в рамках проведения конкурса по выбору управляющих организаций, ответственных за управление многоквартирными домами в городе Тамбове. Об этом сообщила

В Тамбовскую область поставляли колбасу с возбудителем ботулизма 0 По информации Россельхознадзора ООО «Саратовский МПК «Ресурс» поставило в два магазина крупной продовольственной сети в Тамбовской области полусухую колбасу, содержащую сульфитредуцирующие клостридии. Речь идет о продукции под торговой маркой «Дым Дымыч».

Главному бухгалтеру ТСЖ из Рассказово вынесен приговор 0 Рассказовская межрайонная прокуратура поддержала обвинение в уголовном суде против бывшей бухгалтерши ТСЖ "Центр". Она была признана виновной в совершении серьезного преступления, а именно, присвоении средств в особо крупном размере, согласно статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это

Тамбовская городская Дума приняла ряд важных решений по льготам 0 Тамбовская городская Дума приняла решение продлить льготы по земельному налогу для участников специальной военной операции на налоговый период 2023 года. Эта мера направлена на поддержку участников военных действий.

В Мичуринске установили новый арт-объект в виде карты 0 В студенческом сквере города Мичуринска был установлен новый арт-объект, представляющий собой макет старинной городской карты начала XX века. Эта инновационная инсталляция позволяет жителям и посетителям города ознакомиться с историческими названиями улиц и площадей, сравнить их с современными, а

В Моршанске появились инновационные пешеходные переходы 0 В Моршанске были введены в эксплуатацию сразу четыре новых проекционных пешеходных перехода, представляющие собой инновационное решение для обеспечения безопасности на дорогах. Эти переходы отличаются от обычных "зебр" тем, что используют проекции для подсветки пешеходных дорожек.

В Тамбовской области хотят заменить 87 лифтов 0 В текущем году в Тамбовской области будет выполнена замена лифтового оборудования в 31 многоквартирном доме в рамках программы капитального ремонта. Из этого числа 26 находятся в Тамбове, четыре в Мичуринске и один в Котовске. Планируется заменить общее количество 87 лифтов в два этапа: 35 до конца