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Сегодня в России стартовал V Всероссийский экологический диктант

Вчера, 14:29
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Сегодня в России стартовал V Всероссийский экологический диктантЖители Тамбовской области могут проверить свои знания в области экологии на онлайн -площадке V Всероссийского экологического диктанта. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте экодиктант.рус, выбрать категорию участия.

Для тамбовчан, которые хотят написать экологический диктант в очном формате, 17 ноября с 11.00 в библиотеке имени А.С. Пушкина будет организована площадка для проведения Всероссийского экодиктанта.

В этом году в диктант войдут вопросы на тему экологии и природы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
На прохождение Экодиктанта участникам дается 55 минут. По его результатам каждому будет выдан диплом победителя или участника.
Экодиктант является одним из крупнейших в России эколого-просветительским проектом, направленным на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний населения, повышение уровня экологической грамотности.

Приглашаем принять участие в V Всероссийском экологическом диктанте.

Отметим, что в прошлом году Экодиктант прошел в 89 субъектах России и 173 странах, а общее число участников достигло 4,2 млн человек.
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