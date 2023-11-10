Жители Котовска жалуются на проблемы с отоплением 0 Подача теплоносителя в жилые дома Котовска была запущена 9 октября, однако не все жители получили долгожданное тепло вовремя и в достаточном объеме. Социальные сети по-прежнему пестрят сообщениями о недостаточном прогреве батарей, - сообщает «Наш вестник».

На территории Тамбовского порохового завода произошел пожар 0 На территории Котовского Тамбовского порохового завода возник пожар, который был успешно потушен на площади 300 кв. метров.

Главой города Мичуринска избран Максим Харников 0 Вчера прошло 40-е заседание городского совета депутатов Мичуринска, на котором центральным вопросом стал выбор главы города. Был проведен отбор кандидатов через конкурсный процесс.

В центре Тамбова завтра ограничат движение транспорта 0 12 ноября в Тамбове временно ограничит автомобильное движение в зоне стадиона "Спартак". Это связано с проведением футбольного матча LEON-Первенства Второй Лиги "Дивизион Б" сезона 2023 года между ФК "Спартак" и ФК "Динамо-Владивосток" (0+).

Контракт на выполнение работ по благоустройству в Рассказове выиграла фирма по подложным документам 0 Готовится к рассмотрению в суде уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Белорецк по статье 327, часть 5 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается использования заведомо поддельных документов. Межрайонная прокуратура в Рассказове утвердила обвинительное заключение по

Гуманитарный груз из области передали донецким бойцам 0 Сотни километров и четыре суток пути – и вот военный грузовик «КамАЗ» припарковался у здания благотворительного фонда «Добра всем!» имени Ирины Дейсар в Покрово-Пригородном. Солдаты и добровольцы загружают в багажник мешки с овощами: ароматной тамбовской картошкой, свеклой, капустой; банки с

В продукции поставляемой в соцучреждения Тамбовской области выявлены антибиотики 0 Управление Россельхознадзора по областям Рязанской и Тамбовской завершило отбор более 200 образцов продуктов, предназначенных для поставки в учреждения, такие как детские сады, больницы, дома-интернаты, а также школы. Лабораторные исследования охватывали различные продукты, такие как рыба, яйца,

На приобретение имущества «Ладесол-Тамбов» из Уварово не нашлось желающих 0 На приобретение имущества недостроенного завода по переработке зерна в белок и корма "Ладесол-Тамбов", объявившего себя банкротом, не поступило ни одной заявки, сообщил Александр Кузнецов, управляющий в рамках процедуры банкротства данного предприятия.

В Тамбове торгуют табачной продукцией рядом с учебными заведениями 0 Жители Тамбова бьют тревогу – табачную продукцию, разнообразные вейпы и «парилки» продают прямо рядом с учебными заведениями. Эта тема сейчас активно обсуждается в СМИ, принят ряд запретов на этот счёт, соцсети бурлят комментариями. Как оказалось, не чужда эта проблема и Тамбову. Таких магазинов

Сегодня в России стартовал V Всероссийский экологический диктант 0 Жители Тамбовской области могут проверить свои знания в области экологии на онлайн -площадке V Всероссийского экологического диктанта. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте экодиктант.рус, выбрать категорию участия.

Депутаты Тамбовской гордумы согласовали значительное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты согласовали предельный индекс роста тарифов с 01.07.2024 г. в размере 15,2%. Теперь решение депутатов будет направлено в адрес Правительства Тамбовской области для принятия окончательного решения.

Активисты Движения Первых выиграли в конкурсе «Большая перемена» 0 В «Артеке» завершился четвёртый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников, и в числе победителей нашлись три активиста из Тамбовской области. Среди них - Дарья Кувшинова из Мичуринска, Ангелина Иванова из Котовска и Виктория Агапова из Тамбова.

Экс-замминистра здравоохранения Пермского края стал советником Максима Егорова 0 Бывший главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера, Михаил Мальцев, недавно приступил к работе в качестве советника главы Тамбовской области, Максима Егорова. Об этом сообщает "Ъ-Прикамье", и это назначение было подтверждено в правительстве Тамбовской области. В своей новой роли

Север и запад Тамбова свяжет новый маршрут общественного транспорта 0 По информации, предоставленной представителями городской администрации, до конца текущего месяца запланировано введение нового маршрута общественного транспорта №9Т, который будет протекать от улицы Мичуринской до Бастионной через путепровод на Магистральной. Автобус будет следовать по вновь

Наиболее волнующей темой для жителей области являются дороги 0 Из социальных сетей и приложения "Госуслуги. Решаем вместе" в Центр управления регионом поступают сообщения от жителей Тамбовской области. В период с 27 октября по 2 ноября 2023 года было обработано 1128 обращений.

В Тамбове завершили работы по благоустройству лермонтовского сквера 0 Сквер Лермонтова, который должен был быть благоустроен к дню рождения поэта, был наконец завершен. Об этом сообщили официальные представители региональных властей.

Тамбовская область проведёт День региона на выставке-форуме в Москве 0 В Тамбовской области активно готовятся к проведению Дня региона в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, запланированного на 24 декабря (0+). Об этом сообщил Максим Егоров.

ФК «Спартак» из Тамбова одержал победу в гостевом матче 0 Последний гостевой матч сезона для футболистов ФК «Спартак» Тамбов оказался успешным. Команда «красно-белых» сыграла против ФК «Рязань» на их поле. Болельщики из Тамбова также поддержали наших игроков, и на трибунах было много представителей города. Это произошло в выходной понедельник, 6 ноября.

В Тамбове мост через реку Жигалка планируют отремонтировать 0 Планируется провести реконструкцию моста через реку Жигалка, расположенного на улице Андреевской в Тамбове. Городской бюджет выделяет 4,9 миллиона рублей на инженерные изыскания и разработку проекта реконструкции данного сооружения. Итоговая стоимость выполнения работ будет определена в рамках

Беспечные автомобилисты и осенняя распутица мешают работе мусоровозов 0 Несмотря на заметное понижение температуры, осень становится активным сезоном для работников, занимающихся вывозом мусора. Этот период сопровождается увеличением объемов отходов, что связано с сезонной активностью. В осенний период люди обычно начинают проводить общие уборки в своих домах и на