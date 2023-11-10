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В Тамбове на базе спортшколы №1 планируют создать пункт временного размещения
Сегодня, 08:42
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В Тамбове на базе спортивной школы №1 по улице Ширкой готовятся организовать пункт временного размещения (ПВР) для эвакуации населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций в городском округе. Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте администрации Тамбова.
Предполагается, что в этом пункте временного размещения будут созданы запасы продовольствия, предметов первой необходимости, вещей, дезинфицирующих средств и прочего, предназначенные для обеспечения пострадавшего населения.
Кроме того, в рамках данного ПВР будут предприняты меры для подготовки пострадавшего населения к переселению в пункты длительного проживания в случае, если восстановительные работы будут требовать продолжительного времени.
Напомним, что ранее на территории спортивной школы, где планируется создать ПВР, была проведена установка освещения.
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